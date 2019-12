Un duo peu ordinaire: Kirsten LeBlanc et Carl Philippe Gionet

Qui un jour aurait osé prédire que la très talentueuse soprano acadienne, Kirsten LeBlanc, viendrait présenter un récital dans sa ville natale de Moncton? Cette réalité s’est concrétisée dans la soirée du 12 décembre dernier, dans l’Église Central United, alors qu’environ 200 personnes ont pu l’admirer et comprendre la raison pour laquelle elle a été jugée, dans un concours récent, comme faisant partie des sept meilleurs chanteurs au pays.

C’est un jury national qui l’a jugée ainsi!

Pour l’accompagner lors de cette inoubliable soirée, elle pouvait compter sur l’étroite collaboration du célèbre pianiste de réputation nationale et internationale, Carl Philippe Gionet, de la Péninsule acadienne. Au piano, on aurait dit un magicien.

Présentement, en plus d’être membre de l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal, Kirsten est détentrice d’une maitrise en interprétation vocale et d’opéra de l’Université McGill, tout en poursuivant avec acharnement ses études doctorales en performance à l’Université de Montréal. Soit dit en passant, elle a déjà joué des rôles importants dans une dizaine d’opéras!

Durant cette soirée inoubliable, on a pu constater la présence de jeunes étudiantes en musique de l’Université de Moncton, du personnel de Radio Canada, des gens de tout âge allant d’une dizaine d’années à quatre-vingt-dix. La voix de cette cantatrice est tout simplement divine. J’ai entendu cette remarque avant de rédiger ces lignes.

Elle a interprété les chants en quatre langues, soit en allemand, en italien, en français et en anglais. Même si on ne comprenait pas la langue allemande ou la langue italienne, la façon dont Kirsten les interprétait si habilement, le public pouvait deviner assez bien le sens du message, car la physionomie de Kirsten, son allure sur scène, ses gestes gracieux étaient très expressifs. Elle a une voix très forte, profonde et riche en tonalité.

Pour terminer le spectacle, elle a interprété des chants faisant partie de la belle fête chrétienne qui s’en vient à grands pas. Personne n’a regretté d’être venu la voir. Depuis lors, les commentaires positifs et élogieux que j’ai réussi à recueillir me confirment au plus haut point que ce récital, présenté par Kirsten et Carl Philippe, a été une réussite totale et grandement appréciée. Chaque instant de la soirée a tout simplement été magique.

Aux médias de notre province, j’exprime mes remerciements les plus sincères pour avoir contribué à mieux faire connaître ces deux éminents artistes. J’exprime des veux semblables au public qui a pris la peine de se déplacer et d’encourager ces deux artistes acadiens qui nous font honneur.

Alcide F. LeBlanc

Moncton