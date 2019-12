Dans sa chronique du 14 décembre dernier, Bernard Thériault s’acharne encore sur Égalité Santé. Cette fois-ci c’est dans le cadre du dossier du transfert du Centre d’excellence pour jeunes, comme si Égalité Santé était responsable de ce transfert.

Tout chroniqueur moyennement objectif se poserait les questions suivantes: Comment se fait-il que le Conseil d’administration de Vitalité n’était pas au courant de la décision et n’a pas pris position? Où sont les membres du Conseil d’administration dans ce débat? Où est la présidence du Conseil d’administration et quand défend-elle le réseau Vitalité? Pourquoi l’employé du ministre de la Santé, le directeur général, n’a-t-il appris que quelques heures auparavant la décision du ministre? Est-ce que le Conseil d’administration de la régie a un rôle à jouer et le joue-t-il?

Monsieur Thériault pourrait aussi se questionner sur les dix ruptures de services de soins de santé, plus ou moins prolongées, au cours de l’année 2019 au sein du réseau Vitalité.

Il devrait aussi questionner la structure administrative du réseau et se demander si la centralisation initiée alors qu’il était ministre a été bonne pour la communauté linguistique francophone.

Au cours des trois dernières années, il pourrait constater que le réseau Vitalité a régressé et que ce que nous entendons actuellement dans les médias n’est que la surface. Mais le fera-t-il? Osera-t-il remettre en question la structure mise en place par l’employé du ministre embauché par un ministre de la santé libéral?

Pour se poser toutes ces questions, questions qui devraient être posées dans un média francophone, il faudrait être objectif. Bernard Thériault peut-il être objectif? Ça, c’est «la question qui tue» comme dirait Guy A Lepage!

Jacques Verge

Secrétaire