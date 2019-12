Jean Charest comme chef du Parti conservateur

En écoutant l’émission Mordus de politique, le nom de Jean Charest est sorti du sac comme étant un candidat possible à la chefferie du Parti conservateur du Canada.

Selon moi, il serait le candidat idéal. Parfaitement bilingue, plus à gauche, du centre du Canada, il possède de l’expérience politique sur la scène nationale et internationale. En plus, il semble très respecté et admiré à travers le pays.

Certains ramènent déjà sur le tapis la supposée enquête du Québec qui dure depuis plus de cinq ans. Je suis cependant convaincu qu’il sera blanchi comme il le prétend lui-même.

Connaissez-vous un premier ministre du Canada qui a déjà été soumis à la canonisation? Pas moi!

Ce sera intéressant à suivre.

Leo Cormier

North Tetagouche