Pour contrer la pénurie d’enseignants dans nos écoles

Monsieur Jacques-Paul Couturier, recteur par intérim de l’Université de Moncton, comme vous le savez sans aucun doute, le Nouveau-Brunswick connaît un manque crucial d’enseignants, et ce, tant du côté francophone qu’anglophone.

Permettez-moi de vous rappeler qu’il y a quelques décennies la province du Nouveau-Brunswick comptait un surplus important de ces mêmes professionnels. Si ma mémoire m’est fidèle, le nombre d’enseignants diplômés en chômage dépassait les huit cents personnes. Une des solutions qui fut privilégiée, à ce moment-là, par les universités et le ministère de l’Éducation, afin de débloquer des emplois pour ces nouveaux chômeurs diplômés, a été de rallonger la formation des étudiants en éducation d’une année.

Le baccalauréat en éducation passait donc de 4 à 5 ans de formation pour tous les niveaux d’enseignement dans les écoles publiques de la province. Se faisant, on a évité de mettre sur le marché du travail une nouvelle classe de diplômés pendant un an et ainsi permis à certains chômeurs diplômés de se dénicher un emploi dans leur domaine de formation.

Puisque la situation est maintenant inversée et que le marché de l’emploi réclame de plus en plus de personnel formé en éducation, pourquoi ne pas écourter, d’une année, la formation des étudiants en éducation.

Personne ne pourra me convaincre qu’un détenteur d’un baccalauréat en éducation d’une durée de 4 ans n’est pas suffisamment compétent pour enseigner dans nos écoles au Nouveau-Brunswick. Actuellement, on permet à des personnes qui ne détiennent aucune formation pédagogique d’exercer cette profession, ce que je déplore au plus haut point.

En écourtant la formation en éducation d’un an, des économies substantielles seront réalisées par les étudiants d’autant plus qu’ils pourront intégrer le marché du travail un an plus tôt. Ce n’est pas à négliger alors que les études universitaires sont de moins en moins abordables au Nouveau-Brunswick.

De plus, je pense qu’il est temps de penser à remettre en place le baccalauréat en enseignement destiné aux détenteurs d’un premier baccalauréat notamment en sciences, en langues ou en arts comme cela existait dans les années 1970. Ce baccalauréat, d’une durée d’une année universitaire était concentré sur la pédagogie et débouchait sur un certificat 5.

Je crois sincèrement qu’il serait pertinent d’étudier cette avenue afin de contrer la pénurie d’enseignants dans nos écoles.

Yves Chouinard

Campbellton