En ce début de nouvelle décennie, il n’a jamais été aussi clair que le Nouveau-Brunswick a besoin d’une vision pour les soins de santé.

Le gouvernement provincial a prévu un budget de 2,8 milliards de dollars pour les soins de santé en 2019‑2020, soit environ un tiers du budget annuel de la province. Malgré cela, le système de santé du Nouveau-Brunswick peine à offrir en temps opportun l’accès aux soins primaires et spécialisés.

On voit couramment des services hospitaliers fermer en raison du manque de professionnels de la santé ou de lits disponibles. Au Nouveau-Brunswick, environ un lit d’hôpital sur trois est occupé par des patients nécessitant un autre niveau de soins, et les délais d’attente pour les chirurgies et les soins d’urgence sont parmi les plus élevés au pays.

Notre système de santé ne peut pas répondre à la demande actuelle et cette demande ne fera que croître. Nous avons la plus grande proportion d’aînés et certains des taux les plus élevés de problèmes de santé chroniques et d’obésité au pays.

Nous devons agir maintenant.

Au cours de la dernière année, la Société médicale du Nouveau-Brunswick (SMNB) a collaboré avec le gouvernement pour éliminer le système de numéros de facturation des médecins, ce qui, à notre avis, incitera un plus grand nombre de médecins à choisir le Nouveau-Brunswick. Le gouvernement a également annoncé des plans et une stratégie en matière de ressources infirmières pour accélérer le processus d’évaluation des patients en soins de longue durée afin de libérer des lits d’hôpitaux et d’amener plus rapidement les personnes âgées dans des foyers de soins spéciaux ou des foyers de soins.

Nous devons prendre appui sur ces mesures et apporter d’autres changements importants au système de santé.

Selon l’Institut canadien d’information sur la santé, les dépenses en santé par personne au Nouveau-Brunswick atteindraient 7 187 $ en 2019. Cela nous place au bas de l’échelle dans la région atlantique et en plein milieu du peloton parmi toutes les provinces.

Il a récemment été annoncé que, l’année prochaine, le Nouveau-Brunswick recevra 219 millions de dollars de plus en paiements de péréquation de la part du gouvernement fédéral. Imaginons un instant ce que cet argent supplémentaire pourrait faire pour améliorer l’accès aux soins de santé dans la province.

Ce dont le système de santé du Nouveau-Brunswick a besoin, c’est d’un plan provincial stratégique en matière de santé. Le dernier plan, mis en place par le gouvernement Alward, a pris fin en 2018.

À notre avis, un plan provincial de la santé doit adopter un point de vue holistique du système de santé au Nouveau-Brunswick dans le but de relever les nombreux défis en matière de soins de santé.

La SMNB souhaiterait un plan provincial de santé assorti d’objectifs concrets pour harmoniser les services de santé offerts dans la province avec les besoins de la population. Ce plan permettrait d’améliorer l’accès aux soins primaires, de réduire les délais d’attente en chirurgie et d’améliorer l’accès aux foyers de soins spéciaux et aux foyers de soins.

L’accent serait mis sur la réduction des taux d’obésité en faisant bouger davantage les gens et en favorisant la consommation d’aliments nutritifs, en commençant par les écoles, les hôpitaux et les autres établissements publics. Nous avons besoin de collectivités actives où des aliments locaux et sains sont disponibles et présentés comme un choix intelligent. L’adoption de mesures visant à réduire les taux d’obésité contribuera également à faire baisser les taux de maladies chroniques dans la province.

La santé mentale doit également être un élément clé d’un plan provincial de santé. Notre système de santé mentale n’est tout simplement pas conçu pour répondre aux besoins de 2020, surtout chez les jeunes. Nous devons améliorer l’accès aux services de santé mentale. Il existe des programmes et des organismes de santé mentale au Nouveau-Brunswick qui offrent de précieux services de counseling; ils doivent être mieux soutenus.

La technologie doit être un élément clé d’un plan de santé avant-gardiste. Les soins virtuels – qui permettent aux médecins de traiter leurs patients à distance – sont utilisés ailleurs au Canada pour améliorer l’accès aux soins. La technologie portable peut également aider les patients à mieux comprendre et gérer leur santé, tout en leur permettant de faire des choix éclairés.

Un plan provincial de santé doit également tenir compte des nombreux déterminants de la santé, notamment l’éducation, le revenu, les soutiens sociaux et le logement abordable. Ils sont la clé de la santé d’une personne.

L’itinérance est un problème croissant au Nouveau-Brunswick et pour s’y attaquer, il faut une collaboration entre le gouvernement, les collectivités et peut-être même le secteur privé. Par exemple, Kaiser Permanente, l’un des plus importants organismes privés de soins de santé aux États-Unis, s’est associé à un groupe sans but lucratif pour acheter et préserver des logements abordables afin de réduire les coûts des soins de santé. Ce genre de réflexion novatrice pourrait avoir un effet positif important au Nouveau-Brunswick.

La SMNB aimerait également que le gouvernement crée un système de dossiers de santé des patients qui permettrait à ces derniers d’avoir accès à leurs dossiers afin de mieux gérer leur santé et leurs interactions avec le système de soins de santé.

Ce ne sont là que quelques-unes des idées que la SMNB souhaite voir le gouvernement poursuivre au cours des prochains mois et des prochaines années. Nous devons être innovateurs, dynamiques et avant-gardistes si nous voulons améliorer la santé de notre population.

Nous ne pouvons pas nous attendre à des changements radicaux dans le système de santé ou dans la santé de la population du jour au lendemain. Mais dans dix ans, nous parlerons, espérons-le, des progrès réalisés en vue d’un Nouveau-Brunswick en meilleure santé.

Dr Chris Goodyear

Associé du Collège royal des chirurgiens du Canada

Chirurgien général à Fredericton

Président de la Société médicale du Nouveau-Brunswick