Les remplaçantes sont-elles de simples dépanneuses?

Un grand nombre de femmes occupent des postes peu enviables. Pensons aux travailleuses d’usine, aux préposées aux soins à domicile et aux employées dans la fabrication des couronnes de Noël.

Un autre groupe attire notre attention et c’est celui des remplaçantes dans les foyers de soins. Ces personnes n’ont pratiquement aucune vie personnelle et familiale. Parce qu’elles sont toujours en appel, elles doivent se montrer disponibles en tout temps, sinon elles risquent de voir leur nom rayé de la liste de rappel.

Il y a l’envers de la médaille: les foyers de soins ont besoin d’avoir du personnel soignant en permanence, hiver comme été, et lorsqu’une soignante est empêchée d’entrer, ils doivent nécessairement faire appel aux remplaçantes.

Imaginez quel effet cela peut avoir pour une mère de famille que de se faire réveiller à 5h du matin en lui demandant d’entrer au travail parce qu’une employée régulière ne peut se présenter. La plupart des remplaçantes ont des enfants et elles doivent s’assurer de pouvoir compter sur les services d’une gardienne avant de répondre affirmativement.

Il y a aussi les courses, les rendez-vous et les autres engagements qui avaient été prévus ce jour-là et que la remplaçante doit annuler à la dernière minute pour pouvoir entrer au travail.

Personne ne sait combien de temps durera la période de remplacement. Ni l’employée régulière ni le foyer de soins ne sont en mesure de le dire, surtout si l’employée régulière a une maladie qui se prolonge.

Chose certaine, c’est un branle-bas de combat pour celle qui doit «dépanner». C’est comme si elle était un objet sur une étagère qu’on allait chercher au besoin et qu’on oubliait ensuite jusqu’au prochain remplacement.

Par la force des choses, celles qui sont en appel vivent de l’incertitude, de l’imprévisibilité et de l’instabilité quant à leur revenu. Non seulement ce type de travail les empêche d’organiser leur vie, mais elles sentent toujours une épée sur la tête puisqu’elles risquent de perdre leur emploi si elles refusent d’entrer lorsqu’on les appelle.

La mise en disponibilité de remplaçantes, lorsqu’il s’agit de services essentiels, n’est pas une mince affaire et personne n’a réussi, jusqu’à maintenant, à trouver la formule idéale.

Il devrait pourtant y avoir moyen de dédommager plus équitablement celles qui sont en disponibilité et d’assumer les frais qu’elles engagent pour les arrangements de dernière minute. Ce serait une façon de les traiter plus dignement et les considérer plus que de simples dépanneuses.

Claude Snow

Comité des 12