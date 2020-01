TDAH et surmédication: le recours à l’action politique

Déficit d’attention, manque de concentration, trop distrait…TDAH (Trouble du déficit d’attention avec ou sans hyperactivité)!

Ce glas résonne à l’ouïe de ces parents, à l’annonce de ce diagnostic qui voit octroyer une médication à leur progéniture, même à un très jeune âge. Une médication qui leur attribue un comportement docile, une obéissance à toute épreuve. Sommes-nous en train d’artificiellement «normaliser» les comportements jugés dignes de notre société? Ne peut-on permettre à ces enfants une libre expression, qu’elle soit un peu exubérante ou lunatique? Loin d’entamer un long débat social ou contester l’expertise médicale, nous soulignons l’initiative des pédiatres du Québec qui, face à la flambée de la consommation des psychostimulants par les enfants et adolescents, ont entamé une action politique à grande portée en santé publique.

Depuis le 5 novembre 2019, une commission parlementaire mène une enquête qui permettra à un groupe d’experts ou témoins de s’exprimer sur la surmédication des jeunes au Québec. En amont de cet heureux dénouement politique, une démarche concertée entre différents acteurs sociaux a été mise en branle, en diverses étapes: problème émergent; formation de réseau; empowerment et action; sensibilisation du public; action politique (lobbying); réformes (à suivre).

Selon les données de l’Institut National d’Excellence en Santé et Services sociaux, plus de 15% d’enfants de 10 à 17 ans, au Québec, sont médicamentés pour le TDAH pour environ 10% à l’échelle canadienne pour cette même tranche d’âge. De 2006 à 2015, le taux est passé de 3,4% à 9,7% pour les adolescents de 13 à 17 ans. À noter que les garçons et les enfants issus de milieux défavorisés en sont les plus touchés.

Surmédication? Surdiagostic? Fléau social? Ces taux alarmants ont incité certains pédiatres à dénoncer la prescription à outrance du traitement pharmacologique.

Dès février 2019, l’action concertée d’une soixantaine de pédiatres a abouti à la rédaction d’une lettre ouverte dans le Journal de Montréal, encourageant un débat public. Dans ce cas, pouvait-on s’attendre à l’empowerment chez les enfants ou les parents directement touchés? Les pédiatres ont prêté leur voix à ce groupe vulnérable pour pointer des abus potentiels de surprescription. Les élus ont entendu et réagi. Le Parti Québécois a saisi l’affaire et a demandé la convocation d’une commission parlementaire, d’où l’actuel débat. Aboutira-t-il à un meilleur contrôle et à l’adoption de nouvelles stratégies, autres que la pharmacothérapie?

En effet, d’autres options sont suggérées telles qu’une augmentation des activités physiques en milieu scolaire, une sensibilisation financée pour une moindre utilisation des jeux vidéo et des écrans d’ordinateur. Ces stratégies se trouvent renforcées, car elles agissent sur des comportements à risque pour des troubles chroniques déjà décriés, comme l’obésité infantile. Elles favorisent l’acquisition précoce de saines habitudes de vie.

Enfin, ces pédiatres recommandent le regroupement de plusieurs experts (psychologues, médecins ou autres) autour de cette problématique, un accompagnement psychologique accessible ainsi qu’une révision des questionnaires de dépistage.

Ces changements planifiés à priori positifs sur la santé des jeunes, suffiront-ils à réduire leur déficit et permettre une adaptation acceptable à leur milieu? Il semble qu’une sensibilisation sociale accrue et des services d’aide appropriés dans les écoles pourraient de surcroît renforcer ces stratégies.

Le jeu en aura-t-il valu la chandelle? Quelle que soit l’issue de cette commission, cette contestation contribuera certes à susciter la méfiance de certains par rapport aux prescriptions médicales, mais, par ailleurs, à éveiller les consciences sur des abus potentiels, à orienter davantage les parents à exiger de l’aide psychosociale et à éclairer les autorités sur la nécessité de rendre plus accessibles ces services. Les Québécois se démarquent par leur empowerment et leur promptitude à agir quand l’urgence sonne et révèlent un modèle de communautarisme politique. En effet, le devoir civique ne se joue pas seulement dans les urnes électorales, mais aussi dans la reconnaissance et l’acquisition du droit à dénoncer ce qui lèse les intérêts de nos proches, familles et communautés.

Jenny Manuèle Félix

Moncton