Un puissant élément de fierté et d’appui à notre propre cause

Le 17 janvier dernier, dans l’excellent journal que constitue l’Acadie Nouvelle, le journaliste, Simon Delattre, consacrait plusieurs pages à six immigrants récemment installés dans notre province.

Comme bien d’autres, même si je suis pleinement conscient et fier de la grande beauté et de la richesse de notre langue française, que je la défends et la défendrai toujours, leurs témoignages m’ont profondément touché et encouragé. Ils vivent et apprécient notre langue et notre culture. En d’autres mots, ils viennent à notre secours.

L’un des six nous arrive du Brésil. En plus de sa langue maternelle, la langue portugaise, il communique avec aisance en anglais et en espagnol. Cela ne lui suffit pas, car il s’adonne intensivement à étudier la langue française, la plus belle, selon lui, après la sienne!

L’autre, une femme, nous vient de la Hongrie. Elle parle évidemment sa langue maternelle et connaît assez bien l’anglais. Quant à elle, cela est insuffisant. Elle étudie aussi la langue française afin de mieux s’intégrer dans le milieu et dans sa profession.

Le troisième, un Chinois, parle cinq langues, le mandarin, l’allemand, le suédois, l’allemand et le français. Ce qui me fascine, c’est l’ouverture de son esprit. Au Nouveau-Brunswick, on a encore parmi certains de nos compatriotes qui ne peuvent pas comprendre 10 mots de la langue française. Pour vous convaincre, tout simplement, commandez en français un café et vous entendrez parfois: «I’m sorry. I don’t understand French.»

Dans ces endroits, savoir comprendre à peu près dix mots suffirait pour servir adéquatement la clientèle francophone.

Le quatrième personnage est de l’Ukraine. À temps partiel, il étudie en français à l’Université de Moncton et non à UNB. Le cinquième est un Mexicain. J’ai comme compris que chaque jour, il lisait l’Acadie Nouvelle. Enfin, une Japonaise. Tout simplement, elle adore notre langue et notre culture.

En voyant ces nouveaux venus dans notre province, en observant leur attachement à notre langue, cela ne constitue-t-il pas un puissant élément de fierté et d’appui à notre propre cause?

Je n’ai aucun reproche à témoigner contre les nôtres qui achètent et qui lisent les journaux produits par nos compatriotes anglophones, je suis l’un d’eux. Par contre, ce qui m’attriste énormément, c’est de constater que trop de nos francophones n’appuient pas l’Acadie Nouvelle, le seul quotidien francophone dans notre province. Et combien de nous se limitent à regarder la télévision anglaise sans préférer la nôtre qui traite de nos réalités sur une base quotidienne? Et les livres, anglais ou français? Et la musique? Et sur les réseaux sociaux, on communique surtout en français entre nous? Et à la radio? Laquelle écoute-t-on le plus?

Faut-il se surprendre qu’il y ait parfois autant d’échecs scolaires ou universitaires? Faut-il s’étonner aussi si les jeunes et les moins jeunes éprouvent autant de difficultés à parler, à comprendre ou à écrire correctement la langue de nos ancêtres?

Notre indifférence et notre manque de fierté envers notre langue et notre culture nous jouent et nous joueront davantage de très vilains tours. Par contre, les nouveaux arrivants dans notre pays vont sans doute nous réveiller et nous sensibiliser. C’est à souhaiter.

Ai-je mentionné le mot indifférence? L’écrivain russe Anton Tchekhov le définit ainsi suit: «L’indifférence est une paralysie de l’âme, une mort prématurée.» Une paralysie de l’âme? Une mort prématurée? Wow!

Alcide F. LeBlanc

Moncton