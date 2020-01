La relation Acadie-France (1ère partie)

Au cours des derniers mois, un enchaînement de faits a amené la relation entre l’Acadie et la France au-devant de l’actualité locale: le 20e anniversaire du Sommet de la Francophonie de Moncton, le décès du Président Chirac en France, et enfin et surtout, la menace de fermeture du consulat de France à Moncton.

Cette dernière est désormais annulée. Beau succès, bien mérité, pour celles et ceux qui se sont mobilisés des deux côtés de l’Atlantique afin qu’il en soit ainsi. Mais aujourd’hui, alors que l’émotion est retombée, il ne faudrait pas oublier qu’il a fallu un tel enchaînement de circonstances et surtout l’électrochoc de la dernière annonce pour sortir cette relation de la routine dans laquelle elle a sombré depuis plusieurs années, dans ce qui a été qualifié ici à juste titre d’indifférence générale. À défaut, la prochaine alerte pourrait être plus lourde de conséquences.

On a beaucoup pointé le doigt sur la France dans ces circonstances. Certaines choses méritent que l’on y revienne.

La France en Acadie aujourd’hui

J’ai lu un éditorial récent qui expliquait que la France, absente des débats qui agitent aujourd’hui le Nouveau-Brunswick, avait fait la démonstration de son peu d’intérêt pour l’Acadie et que, somme toute, les consuls ne servaient qu’à faire des discours dans des salons et remettre des médailles (ce qui n’empêchait pas l’auteur de conclure pour autant à l’indignité de la fermeture du consulat, j’avoue avoir eu de la difficulté à suivre le raisonnement).

Au-delà du caractère excessif du propos, plusieurs points appellent clarification.

Un commentaire a porté sur la place et le rôle du consulat. Écrire que le consulat de Moncton est à la base un bureau administratif au service des citoyens français qui vivent dans l’Atlantique est une méconnaissance du sujet. Chaque poste consulaire a sa raison d’être et son identité propre. La vigueur de la réaction de la partie acadienne au projet de fermeture a été révélatrice du véritable rôle du poste de Moncton. Celui-ci a d’ailleurs été reconnu par la France par un fait dont le sens a pu passer inaperçu: en 1986 Moncton a été promu consulat général. Or il existe deux raisons principales qui peuvent faire d’un consulat un consulat général: une activité administrative et un effectif en personnels importants, résultants de la présence d’une colonie de nationaux nombreuse dans la circonscription (Montréal, pour prendre un exemple proche), ou un rôle important joué dans la relation avec les autorités locales (Québec). On peut comprendre aisément ce qui a prévalu dans le cas de Moncton.

Dans le contexte de ce qui a été qualifié de désintérêt manifesté par la France à l’égard de l’Acadie la critique mentionnait la disparition des aides apportées dans le passé, par exemple la presse pour l’Évangeline, les dons de livres aux écoles ou encore les enseignants à l’université. Mais il faut comprendre que tout ce qui relève de l’aide au développement est par nature destiné à se tarir, sauf à constater l’échec de l’opération, c’est-à-dire que le développement attendu de la part du partenaire afin qu’il poursuive son chemin par ses propres moyens n’a pas eu lieu. Est-ce le cas? Personnellement je ne le crois pas. L’Acadie d’aujourd’hui n’est pas celle des années 1970 et les moyens existent. Sont-ils mobilisés et employés comme il conviendrait? À chacun d’en juger, mais c’est une affaire qui regarde la communauté acadienne, néo-brunswickoise et canadienne et il convient de ne pas confondre le concours que peut apporter le partenaire étranger avec un guichet parmi d’autres.

Dans cet ordre d’idées comment ne pas être surpris de lire dans le même éditorial enflammé le reproche adressé aux consuls successifs selon lequel «il y a longtemps qu’(ils) ne se mêle(nt) plus des affaires intérieures acadiennes» (pour autant que cela n’ait jamais été le cas, ce que semble penser l’auteur), la preuve en étant apportée par l’absence de critiques publiques exprimées par les responsables du consulat à l’égard de certaines mesures récentes prises par le gouvernement de la province. Mais ne conviendrait-il pas de réfléchir à ce que pourrait être la réaction face à l’intervention publique d’un diplomate étranger afin de dénoncer l’action d’un gouvernement démocratiquement élu par la population, dont les Acadiens eux-mêmes appelés à se prononcer sur son choix? On peut aimer ou non, mais ce n’est pas ainsi que fonctionne la diplomatie.

Dans les échanges qui ont suivi l’annonce de la fermeture puis l’annulation de la mesure, le vœu a été exprimé d’un développement du rôle du consulat pour la promotion des échanges économiques entre les deux pays; l’idée n’est pas nouvelle, mais elle est plus que jamais d’actualité aujourd’hui avec la mise en œuvre de l’accord commercial entre le Canada et l’Union européenne et les atouts que représentent pour l’Acadie la proximité géographique et culturelle et le développement de l’activité de l’aéroport de Moncton dans le domaine du fret aérien, notamment. Or il existe dans la banlieue parisienne, à Rungis, à proximité de l’aéroport d’Orly, le plus grand marché de gros et de détail de produits frais de l’Union européenne. Je suis persuadé que la France saura répondre aux attentes, mais il faut bien comprendre qu’en la matière aucun moyen ou service mis en œuvre ne saurait se substituer à l’intervention concrète et l’implication des acteurs économiques eux-mêmes.

Je retiendrai également et soutiendrai autre un point: le caractère précieux entre tous des bourses d’étude et de stage entre les deux pays, qui devraient non seulement n’être pas réduites, mais (re)développées encore. Il est exact que Paris a une vision par trop comptable du dossier, souvent traité comme un poste de dépenses sujet à ajustements budgétaires, alors qu’il est un outil de rapprochement et de partage sans égal et à ce titre un investissement d’avenir précieux. Croyez-moi, ceci n’est pas faute de l’intervention des consuls.

Ce qui conduit à un dernier point, qui est une partie essentielle de la mission d’un consul général: celle d’être l’observateur et le témoin de la vie de la circonscription dans laquelle il est immergé et qu’il a pour mission de parcourir afin de tenir les autorités françaises informées au mieux de la situation, des défis et des enjeux; il a un rôle d’information, d’avis et de conseil et sa présence sur place est à cet égard irremplaçable.

Ce rôle reste en grande partie invisible pour la population locale, mais la démonstration de son importance a été faite à de nombreuses reprises dans le passé, et encore tout récemment.

C’est aussi ceci qui est en jeu avec le maintien du consulat de Moncton et qui doit être préservé.

Michel Couthures

Moncton