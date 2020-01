Maritime Iron: informez-vous avant de parler!

Depuis le début de la semaine du 20 janvier, plusieurs médias ont publié plusieurs d’articles concernant la tourmente qui entoure le projet d’envergure de Maritime Iron, une occasion en or pour la région de reprendre du poil de la bête à la suite de la décision de Glencore de fermer la Fonderie Brunswick à Belledune. De même qu’une série considérable de fermetures régionales au cours des années qui ont précédé.

Étant emballé par une présentation très professionnelle offerte par la vice-présidente aux affaires publiques de Maritime Iron, Elena Mantagaris, à l’hôtel de ville de Bathurst, le mercredi 15 janvier, voilà qu’on entend maintenant l’envers de la médaille suite à des propos qui viennent, pour la plupart, de personnes hors région.

Ces propos arrivent, par pur hasard, au moment où l’entreprise dépose son rapport environnemental au ministère de l’Environnement, une des dernières étapes avant l’approbation finale.

Apparemment, l’impact environnemental de l’usine de production de fer ne fait pas leur affaire. Cependant, il ne me semble pas avoir vu aucune de ces personnes être présente à cette réunion afin de prendre connaissance des dernières informations et de toute la technique se reliant à l’un des plus gros dossiers d’affaires que la région n’aura jamais connus.

Pourtant, ce sont ces mêmes personnes qui sont les premières à riposter et à étiqueter Maritime Iron du plus gros pollueur que la province pourrait avoir.

Le projet de Maritime Iron serait une contribution majeure pour rehausser la stabilité de notre économie régionale, entre autres, et de régions avoisinantes, soit les régions Chaleur et Restigouche.

Rappelons quelques grandes lignes de ce projet:

– Investissement de 1,5 milliard $.

– Création de 3330 emplois pour la période de construction.

– Création de 400 emplois permanents.

– Plan d’affaires échelonné sur 30 années d’existence.

– 14 milliards $ en retombées économiques.

– Prévision d’une augmentation de 70 navires au port de Belledune sur une base annuelle.

– Technologie innovatrice pour des réductions massives des émissions de gaz à effet de serre.

– Réinjection dans la chaîne de production des matériaux, éliminant ainsi toute perte.

– Possibilité pour la centrale Énergie NB de récupérer l’énergie produite et prolonger sa longévité.

Maritime Iron sait où elle s’en va et effectue de l’excellent travail. Après cette présentation, je peux vous dire qu’il ne manquait pas grand-chose. Tout y était pour nous transmettre un élément de confiance démontrant qu’elle a fait ses devoirs.

Naturellement, les chiffres y étaient; aucunement nécessaire de retourner à la table à dessin.

Cependant, ce qui m’impressionne le plus, c’est d’avoir eu l’opportunité de prendre connaissance de toutes ces données sur la protection de l’environnement ainsi que de la récupération d’énergie qui pourrait s’avérer fort profitable pour Énergie NB. Maritime Iron s’engage à réduire au maximum les émissions de gaz à effet de serre grâce à des technologies innovatrices, à l’avant-garde de ce qui existe ailleurs dans le monde.

Revenons un peu en arrière. On nous a dit que le projet des éoliennes d’Anse-Bleue a manqué à l’acceptabilité sociale. Permettez-moi de vous dire que ce n’est pas le cas de Maritime Iron. Des séances d’informations ont eu lieu dans la région, il y a quelques semaines. La population, les conseils de services régionaux et les municipalités ont eu la chance de prendre connaissance de ce dossier et des enjeux s’y reliant. Lors de ces séances d’information, les personnes présentes étaient généralement de la région. Elles se sont informées.

À la suite de la fermeture de la Fonderie Brunswick, notre région vient de perdre un nombre incroyable de travailleurs qui étaient sur le marché du travail, suivi d’une mobilisation sans précédent afin qu’on fasse le nécessaire pour replacer tout ce monde le plus tôt possible. N’oublions pas une chose, nous sommes ces personnes qui vivent dans la région. Nous vivons en ce moment une période difficile; des personnes sont sur la veille de perdre leur maison, sont en difficulté financière et peinent à remplir adéquatement le réfrigérateur. Donc, avant d’émettre des propos sensationnels sur le projet, j’inviterais ces personnes à prendre connaissance davantage du dossier. L’ère numérique nous fournit déjà assez suffisamment de désinformation sur les médias sociaux.

Michel Fournier

Petit-Rocher