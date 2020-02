Le premier ministre a réussi à merveille

L’annonce de la récente réforme de santé cause d’énormes frustrations, un état d’angoisse rarement observé ainsi que des inquiétudes très compréhensibles chez l’ensemble de notre population.

En fermant les urgences de six hôpitaux durant la nuit, le gouvernement causera dans les autres hôpitaux accueillant des malades ou des blessés de plus grands et de plus graves débordements.

Les résultats sont donc nettement prévisibles. Les risques de mourir seront multipliés pour tous et non seulement pour les personnes venant des régions rurales.

Si notre premier ministre voulait provoquer des déchirements entre les communautés ou provoquer hâtivement des élections provinciales, cette fois il a réussi à merveille.

Alcide F. LeBlanc

Moncton