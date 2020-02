J’ai parfois douté de la sincérité de Robert Gauvin mais je dois dire que je suis particulièrement fier de sa décision de quitter le caucus conservateur. Il avait résisté aux sollicitations du gouvernement Gallant de se joindre à ses troupes, car il avait choisi de rester loyal au conservateur afin d’agir comme défenseur des Acadiens dans un parti qui en avait grandement besoin. La tâche devenait simplement trop difficile.

Je peux imaginer que les réunions du cabinet avec des politiciens d’une autre époque ont dû être ardues. Il y a une limite à mettre de l’eau dans son vin comme il l’avait si bien dit le lendemain de son élection. J’espère que la population de Shippagan va continuer de l’appuyer car on ne peut cautionner une telle attaque de la part d’un gouvernement envers les régions. Il en va de notre survie.

Gens de la Péninsule, il est temps de parler d’une seule voix et que cesse pour de bon toutes ces compressions dans les régions rurales ou éloignées. Devant ce fiasco provoqué par un gouvernement minoritaire (qui se maintient au pouvoir à l’aide d’un parti anti bilinguisme, ne l’oublions pas) qui n’avait aucune légitimité politique d’aller de l’avant avec de grandes réformes, j’espère que M. Higgs va appeler des élections le plus rapidement possible. Sinon, qu’il soit défait au plus vite, car il est devenu évident qu’il n’a plus le pouvoir politique nécessaire pour gouverner et encore moins pour aller de l’avant avec ce plan rédiger en catimini.

Marc Fournier

Caraquet