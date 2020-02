Blaine Higgs a plié comme de la vieille tôle

Le gouvernement conservateur de Blaine Higgs a dû plier comme de la vieille tôle et changer son fusil d’épaule en fin de semaine en ce qui concerne la fermeture des urgences dans six petits hôpitaux du Nouveau-Brunswick.

Toutefois, le député de Shippagan-Lamèque-Miscou, Robert Gauvin, qui siégeait au Conseil des ministres du gouvernement Higgs, a aidé la cause et a démontré de quel bois il se chauffait.

À la suite d’une réunion publique de plusieurs de ses partisans et de ses amis, à Shippagan, le 14 février, M. Gauvin a annoncé qu’il quittait le Parti conservateur pour siéger comme député indépendant.

La raison invoquée par M. Gauvin: la fermeture des urgences la nuit dans six petits hôpitaux.

On ne le dit pas publiquement, mais le premier ministre Higgs s’est vu acculé au mur, à la suite de la décision de M. Gauvin.

Et puis, soudainement, «ses trois amis», soit les députés de l’Alliance des gens, n’appuyaient plus leur premier ministre et son projet de fermer les urgences, dès le 11 mars.

La soupe était déjà très chaude pour le premier ministre Higgs. Il sentait déjà la défaite possible de son gouvernement lors d’un vote sur le budget au début mars.

Le premier ministre Higgs a donc fait volte-face, le dimanche 16 février. Il a annoncé que le projet de fermer les urgences des six petits hôpitaux était abandonné. La joie régnait dans les régions qui avaient été ciblées.

Marcel Arseneau

Moncton