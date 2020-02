Les étoiles de l’Acadie

Tout dernièrement, j’ai répondu à une demande de madame Allison Alcorn, l’une des membres du personnel professionnel de l’école de Rogersville. Depuis l’intégration des élèves du niveau élémentaire de cette localité, cette très belle école porte fièrement le nom de l’école Étoile de l’Acadie.

Pendant ma présentation d’environ une heure portant sur le leadership, ces jeunes m’ont fort impressionné. Ils étaient très respectueux et attentifs tout en prenant des notes et répondaient avec la main levée aux questions posées.

J’avais la nette impression que je touchais réellement leurs cœurs et leurs intelligences. En sortant de la classe, les autres jeunes dans le corridor et les membres du personnel me semblaient très heureux de vivre dans une école complètement embellie depuis les rénovations.

Je remercie donc madame Alcorn pour son aimable invitation et de sa participation active durant ma présentation.

Je garderai donc pour longtemps de vifs et d’heureux souvenirs de ma visite. Souhaitons que tous les élèves et le personnel des écoles de la province vivent chaque jour autant d’heureuses et de respectueuses expériences comme celles que j’ai connues à Rogersville le 18 février 2020.

Alcide F. LeBlanc

Moncton