Les ornières du PDG

Claude Roy

New Denmark

En insistant sur l’absolu qu’il n’y a pas d’autres possibilités pour ajuster le système de santé de la province, Gilles Lanteigne, le PDG de Vitalité, démontre l’une de deux choses (ou même les deux): soit que le gouvernement Higgs le force à dire et faire ce qu’il fait; ou bien qu’il est absolument incompétent.

C’est comme s’il portait des ornières qui l’empêchaient de voir autre chose.

S’il se sent forcé de faire et dire ce qu’il fait et qu’il ne le dit pas, c’est qu’il n’a pas d’épine dorsale et ne peut se tenir debout par lui-même. Dans ce cas, qu’on s’en débarrasse comme lui veut se débarrasser des urgences rurales la nuit.

S’il est incompétent, que reste-t-il à faire, sinon le congédier? Et la même chose s’applique à (la présidente du c.a. de Vitalité) Michelyne Paulin, puisqu’elle dit la même chose que M. Lanteigne.