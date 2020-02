À quand un premier ministre avec une vision claire du Nouveau-Brunswick?

En lisant le commentaire de Roger Ouellette, Une province ingouvernable, ma réflexion s’est penchée sur la politique depuis mon adolescence, moment où j’ai commencé à m’intéresser à la politique parce que, dans les années 1960 se sont amorcés des changements importants avec le programme Chance égale pour tous de feu l’honorable Louis J. Robichaud, premier ministre sous la bannière libérale.

Par la suite, les conservateurs nous ont offert un premier ministre très libéral dans la personne de feu l’Honorable Richard Hatfield qui a poursuivi les changements amorcés par son prédécesseur et qui, à la fin de son cinquième mandat, a amorcé le retour du balancier pour être plus centriste.

Et voilà que l’honorable Frank McKenna devient premier ministre sous la bannière libérale avec un agenda très conservateur pour replacer le Nouveau-Brunswick sur le droit chemin et construire une voie transcanadienne d’ouest en est.

Ces trois grands hommes avaient une vision claire pour le futur du Nouveau-Brunswick avant de devenir chefs de leurs partis respectifs et ils respectaient les accomplissements des précédents gouvernements.

Après eux, M. Thériault s’accrochait aux queues du manteau de M. McKenna.

M. Lord a commencé par défaire les acquis sous M. McKenna et a par la suite presque mis la province en faillite avec Coleson Cove (passé inaperçu à cause du scandale des commandites fédérales.

Il a apparemment été le premier à penser vendre Énergie NB. Aucune vision apparente pour le futur du Nouveau-Brunswick.

Arrive par la suite M. Graham qui n’avait pour objectif que de sauver une compagnie moribonde dont faisait partie son père.

Il a été remplacé par M. Alward qui ne savait aucunement ce qu’il faisait.

Arrive, plus récemment, M. Gallant, pressenti comme un sauveur, mais à la merci de Dominique LeBlanc et du gouvernement fédéral libéral. Pas plus d’épine dorsale que les autres, c’est comme s’il ne pouvait pas penser par lui-même.

Il a été remplacé, non pas difficilement, par Blaine Higgs qui a passé sa première année à faire campagne pour un dénommé Scheer, conservateur au fédéral, un autre qui ne semble pas vouloir disparaitre même s’il a démissionné.

Depuis, Blaine Higgs s’est associé à un parti anti-bilinguisme et je dirais même, anti-francophone. Il a ri de son seul député francophone et on ne sait pas encore ce qu’il fera dans les prochains mois, sinon consulter sans écouter ni entendre.

Ma question est simple: à quand un premier ministre du Nouveau-Brunswick avec une vision claire d’un Nouveau-Brunswick moderne et un plan clair et transparent pour projeter la province dans un futur qui sera prospère pour tous?

Claude Roy

New Denmark