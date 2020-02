Itinérance: un problème complexe en quête de solution

Le problème de l’itinérance est complexe. C’est un melting-pot de plusieurs facteurs: santé mentale, logement abordable, ressources, toxicomanie, etc.

À Moncton, nous avons nos itinérants habitués et certains de passage. Même s’il y a un nouveau refuge ouvert toute la journée, certains n’iront pas, car ils ont peur de se faire voler, ils sont anxieux en groupe et ils veulent quêter pour payer leurs médicaments (mais aussi, très souvent, de la drogue).

Ensuite la drogue: et bien oui on retrouve des seringues. Donc certains diraient d’arrêter d’en donner. Impossible, les urgences seraient pleines de toxicomanes en manque et ça n’aiderait en rien le problème.

Ensuite la fameuse question: donner ou pas aux itinérants dans la rue?

Moralement, c’est bien, mais dites-vous que l’itinérant qui fait bien au coin d’une rue de Moncton (exemple Alma-Main) ne voudra pas arrêter d’y aller s’il fait 100$ par jour (et même plus). Cet argent, il fait quoi avec? Il mange ou il se drogue? Encore une fois, un débat de valeurs. Donner pour qu’ils s’en sortent ou qu’ils s’enfoncent?

Concernant la GRC et l’équipe des by-law de Moncton: ils font littéralement de leur mieux. La GRC va répondre aux plaintes de natures criminelles, faire un rapport et des arrestations, apporter le tout en cour le cas échéant et c’est un juge qui décide: une semaine de prison, pas de prison… et l’itinérant revient.

Les by-law: ils donnent des conseils et des ressources, mais c’est souvent balayé du revers de la main. Ils donnent des contraventions, mais jamais un itinérant ne payera; comment tirer le sang d’une roche?

J’ai participé à des tables rondes sur l’itinérance, à des présentations sur la sécurité à Moncton. Nous faisons toujours face aux mêmes propositions pour régler le problème rapidement, mais aussitôt nous avons un bloquant, une réalité qui nous échappait, une loi qui nous était inconnue.

En conclusion, la solution passe inévitablement par une stratégie de logement social et davantage de ressources en santé mentale et en réintégration sociale.

David Michaud, BAA, Adm.A.

Directeur de succursale,

Banque Nationale du Canada

Moncton