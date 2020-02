Pauvre Alberta

N’est-ce pas un peu pitoyable d’entendre Jason Kenney premier ministre de l’Alberta vociférer contre Ottawa l’accusant de n’avoir aucun souci de favoriser l’économie de l’Alberta. C’est comme si la seule façon d’aider l’économie c’était d’augmenter l’exportation d’un pétrole polluant.

Il est impérieux que l’humanité fasse la transition vers les énergies renouvelables. Où est l’effort de l’Alberta pour diversifier son économie?

Ailleurs au Canada, nous utilisons notre cerveau, nos mains et notre créativité pour assurer notre avenir. Notre avenir est entre nos oreilles et non sous nos pieds.

J’aimerais voir les Albertains s’inspirer de ce qui fait la richesse de l’Ontario, du Québec, de la Colombie-Britannique, du Japon, de la Corée du Sud… miser sur leur travail et leur imagination au lieu de continuer à dépendre complètement des hydrocarbures en se plaignant qu’on ne les aide pas.

S’ils le font déjà, j’aimerais qu’ils nous le disent et je pense qu’ils auraient l’appui de tous les Canadiens et du gouvernement fédéral.

Daniel Beaudry

Moncton