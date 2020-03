La technologie et la collaboration pour vaincre la pandémie et la pollution

Au nom des médecins de famille de cette province et de tous les Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises, je tiens à féliciter le gouvernement et les partis de l’opposition pour leur collaboration en ce qui concerne la crise actuelle. De permettre aux médecins de famille de facturer les visites virtuelles par téléphone, par Internet ou par vidéoconférence va diminuer énormément l’exposition inutile de beaucoup de gens au COVID-19.

Au-delà de la pandémie, ce mode de travail permettra, espérons-le, dans le futur, de poursuivre sur une lancée qui favorisera l’accès pour tous et surtout pour les personnes à faible revenu, en région éloignée ou qui ont des contraintes familiales telles que familles monoparentales, etc.

De plus, ce nouveau mode de pratique pourrait permettre des avancées importantes dans la lutte contre les changements climatiques, en réduisant de millier de tonnes de CO₂ en éliminant le transport inutile des patients vers les bureaux de médecine familiale pour les rendez-vous qui pourraient être faits de façon virtuelle quand c’est possible.

En collaborant tous, nous pouvons passer à travers cette crise. Continuons donc d’agir de façon civile et responsable pour le bien-être de notre population.

Encore une fois merci à nos politiciens, à nos fonctionnaires et à nos dirigeants de faire preuve d’un haut sens civique dans ces temps difficiles.

Médecin de famille

Bathurst