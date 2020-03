L’instrumentation politique d’un certain et la mauvaise foi de l’autre

On s’y retrouve! Effacez le naturel et voilà qu’il revient au galop, avec ornières et mors aux dents. Oui, c’est ma réaction à l’opinion de Bernard Thériault publiée le 16 mars, mais aussi à certains passages de la chronique de Roger Ouellette du 18 mars.

Il y a mauvaise foi et détournement de sens: ici les deux s’entremêlent. Déjà qu’au lieu de se réjouir que l’intérêt commun ait passé au-dessus des petits intérêts partisans, on s’insurge et on insinue comme vrais des spéculations non vérifiées.

De un, M. Thériault nous dit sans hésiter (comme une vérité scientifique!) que les deux députés verts qui se sont abstenus de voter sur le budget l’ont fait parce qu’ils étaient en désaccord avec leur chef; de la même manière, avec un aplomb qui ne laisse aucune place au doute.

M. Ouellette écrit que c’est la «stratégie de Blaine Higgs (qui) aura permis de sauver son gouvernement et de mettre à jour la division chez les verts. Car contrairement à leur chef, les deux députés verts se sont abstenus avec les libéraux et le député indépendant.»

Rien de cela tient d’une lecture des faits: ce n’est que pure spéculation comme le laisse entendre clairement le communiqué de presse du Parti vert dont voici un extrait.

«Les quatre chefs des partis ont décidé à l’unanimité d’accélérer le vote du budget afin de dégager des fonds pour faire face à la COVID-19 et pas un seul député n’a voté contre. Pour être clair, toutes les ressources financières et humaines disponibles sont dirigées pour faire face à l’épidémie.»

Donc, toutes les conjonctures élaborées par Bernard Thériault, de même que plusieurs insinuations de Roger Ouellette dans sa chronique du 18 mars, ne sont pas fondées. Tous ces propos sont hors contexte, la situation de la COVID-19 ayant préséance sur l’agenda partisan des uns comme des autres.

De là le besoin d’écrire ce texte, afin de féliciter les politiciens d’avoir pris en compte les priorités qui se sont imposées avec cette situation très singulière; et du même coup, je déplore l’instrumentation politique d’un certain et la mauvaise foi de l’autre, en ces temps de collaboration et de solidarité.

Robert Blanchard

Moncton