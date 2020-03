Fier de notre université

Jean-Bernard Robichaud

Recteur de l’Université de Moncton de 1990 à 2000

L’article paru le 26 mars dans l’Acadie Nouvelle relatant le travail du groupe de recherche PRIME en intelligence artificielle qui développe un outil qui permettrait de dépister rapidement la COVID-19, aurait mérité de faire la manchette du journal!

Félicitations au professeur-chercheur M. Akhloufi et à ses étudiants. Vous mettez bien en application la devise de l’Université de Moncton: «Surge Illuminare», ce qui veut dire, Lève-toi et Rayonne!

Ce genre d’initiative souligne, si on en doutait, l’importance de la formation et de la recherche universitaires. Elle démontre que les investissements de toute la société pour faciliter l’accès aux études supérieures et soutenir la recherche portent fruit.

Cette nouvelle est réjouissante à plus d’un titre. Retenons, en plus de la contribution à l’avancement des connaissances que le potentiel humain de l’Université s’enrichit de différents ressortissants de la francophonie internationale, qu’ils soient professeurs-chercheurs, comme M. Akhloufi ou étudiants, comme M.Chetoui. Plus la communauté universitaire sera diversifiée, plus elle regroupera de talents de la francophonie acadienne, canadienne et internationale, plus elle sera innovatrice et plus elle rayonnera!