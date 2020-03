Bénévolat: un don de soi

Du 19 au 25 avril, nous célébrerons la Semaine de l’action bénévole. Pour nous, bénévoles, nos gestes d’entraide améliorent la qualité de la vie de nos concitoyens.

Sous la forme d’un service d’écoute, je fais du bénévolat. J’accompagne des gens en recherche d’équilibre et qui veulent vivre leur deuil paisiblement. Ce sont des heures qui donnent lumière à mes jours vieillissants et m’aident à me sentir mieux.

C’est démontré! Plus on est heureux, plus on est en santé et plus on est en santé, plus on rend nos proches heureux.

Bénévoles, soyons conscients de la nécessité de vivre un jour à la fois, en profitant des petits plaisirs qui passent sous nos yeux, et en mettant l’accent sur des pensées d’harmonie et d’amour au contact des gens que nous côtoyons. Le bénévolat est un acte de cœur qui donne aussi une certaine allégresse à ceux et celles qui en font.

Bravo les bénévoles!

Léon Robichaud

Shippagan