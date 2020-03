Les droits des francophones ne sont pas respectés au N.-B

Pour faire écho au Dr Hubert Dupuis, président d’Égalité, Santé en Français, combien de gens sont testés par région dans la province, combien par jour, combien de tests disponibles, de lits d’hôpitaux, de lits de soins intensifs, de respirateurs, de gants, de masques, d’habits de protection, etc.? Quelles sont les projections de la courbe et du pic? Quels sont les scénarios envisagés si la courbe est basse, moyenne, haute ou catastrophique?

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick nous cache de l’information concernant la situation de la crise de la COVID-19 dans la province.

Il n’est pas transparent. Il ne nous donne pas l’heure juste. Il fait fi des droits des francophones de recevoir l’information dans leur langue. Des gens me disent qu’ils ne le comprennent tout simplement pas lorsqu’il baragouine quelques phrases en français et ils ne comprennent pas l’anglais. Rassurant, hein! Je ne voudrais pas en plus être une personne âgée!

Pourquoi ne recommande-t-il pas le dépistage élargi à tout le monde qui présente des symptômes maintenant qu’on sait qu’il y a de la transmission communautaire?

Il n’y a toujours pas de cas identifié dans la Péninsule acadienne, mais on sait bien que c’est parce que le nombre de tests effectués y est restreint et insuffisant. Donc, on pourrait se retrouver avec une situation d’autant plus dangereuse. Le Nouveau-Brunswick remporte la palme de la province qui dépiste le moins, trop peu.

«Vous ne pouvez pas combattre un incendie avec les yeux bandés. Et nous ne pouvons pas arrêter cette pandémie si nous ne savons pas qui est infecté», a déclaré le directeur de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), lundi dernier en conférence de presse.

Comme l’Allemagne, avec son taux de mortalité qui est à 0,5% et qui est le pays qui dépiste le plus. Ainsi, il est en mesure de savoir où il se situe et de prendre des mesures pour contrôler la propagation du virus. On sait qu’au Canada le taux de mortalité est de 1% et de 10% en Italie qui a été gravement en retard sur le dépistage.

Nous sommes dans la seule province officiellement bilingue au Canada. Nous élisons un premier ministre pour servir la population et non le contraire.

Que M. Higgs soit mal conseillé ou qu’il soit tout simplement incapable d’agir en vrai leader, en temps de guerre, il démontre encore une fois qu’on ne peut pas lui faire confiance. Mais cette fois-ci, ça ne peut plus continuer. Nous sommes dans une crise et nos vies sont en danger. Il faut faire quelque chose tout de suite, maintenant.

Le nombre de gens atteints grimpe quotidiennement. Ce n’est qu’une question de jours avant que les chiffres explosent, comme ailleurs, et que les décès s’accumulent.

Des résidences privées pour personnes âgées ont mis en place des mesures de protection deux semaines avant que les autorités provinciales annoncent les mêmes mesures. Bien que ce soit tout à l’honneur de ces résidences, la lenteur du gouvernement aurait pu être fatale.

La question qui tue, pourquoi les fonctionnaires n’ont pas reçu des directives adéquates de la part des élus politiques pour faire face à la crise plus tôt?

M. Higgs démontre son incapacité à informer sa population donc à bien gérer la crise. Il ne faut plus attendre, car plus tard, il sera trop tard. Des vies en dépendent.

Aux grands maux les grands moyens, puisque nous sommes des citoyens canadiens, nous avons tous droit à la même protection devant la loi. Le gouvernement provincial reçoit d’énormes sommes du fédéral pour assurer que nous ayons accès aux soins de santé, équitablement à travers le pays. Il doit s’assurer que cet argent soit effectivement utilisé pour cela.

De plus, les droits des francophones, enchâssés dans la constitution canadienne, ne sont pas respectés ici au Nouveau-Brunswick. Le premier ministre provincial en fait la démonstration en direct chaque jour. Que fait le ministre responsable de la Francophonie, Glen Savoie, le commissaire aux langues officielles de la province? Que fait le commissaire aux langues officielles du Canada pour défendre nos droits, pourquoi sont-ils toujours silencieux? Pourquoi ne pas faire appel au premier ministre Trudeau, peut-être à travers de son lieutenant, Dominic LeBlanc, avec l’aide des députés fédéraux de la province et de la ministre de la Santé du Canada afin d’utiliser tous leurs pouvoirs pour que M. Higgs donne l’heure juste à ses citoyens.

Aussi, pour faire pression afin qu’un porte-parole francophone crédible, non pour traduire, mais pour donner en même temps l’information en français lors des points de presse. La médecin-hygiéniste en chef de la province, Dre Russell, fait un bon travail, mais c’est insuffisant.

Où est le ministre de la Santé, Hugh J.A. Flemming? A-t-il disparu? Pourquoi M. Higgs ne demande-t-il pas à M. Cardy, ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, ou à son chef de cabinet, un francophone, d’être à ces points de presse afin de communiquer en français les mises à jour?

Sans un leadership éclairé, transparent, crédible et bilingue, la population ne pourra pas se mobiliser et pousser dans la même direction pour enrayer cette pandémie le plus vite possible. Nous en paierons tous le prix. Quel est le prix d’une vie humaine?

Lucie LeBouthillier

Bas-Caraquet