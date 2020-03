Nous souhaitons exprimer notre appui au comité provincial qui se penche sur la pandémie de COVID-19, composé de représentants de tous les partis, pour le leadership démontré par ses membres face à la crise actuelle.

Le gouvernement fédéral a dévoilé des mesures financières concrètes pour aider les travailleurs à traverser cette crise. La province se doit de faire la même chose pour ses citoyens qui dépendent de l’aide sociale.

Nous exhortons le ministère du Développement social de fournir un chèque additionnel mensuel aux prestataires pendant la crise, équivalent à 50% de leur taux de base, afin qu’ils puissent se procurer des produits alimentaires de base, des fournitures de nettoyage et des produits d’hygiène personnelle supplémentaires.

Les soupes populaires de la province, qui luttent déjà pour rester ouvertes, font face à un autre obstacle. On s’attend à ce qu’il y ait un plus grand nombre de demandes, donc de l’aide financière supplémentaire est également nécessaire.

Les banques alimentaires sont dans une situation semblable. Il y a un manque de personnel, puisque certains bénévoles sont des aînés et ne peuvent plus aider. La province doit aider financièrement les banques alimentaires, tout comme elle l’avait fait durant la crise du verglas en 2017.

Il y un nombre considérable de prestataires de l’aide sociale qui vivent dans des maisons de chambres ou des refuges. Ils vivent dans des lieux bondés qui favorisent la propagation du Coronavirus. La province doit ouvrir d’autres lieux sécuritaires pour les citoyens qui vivent dans des maisons de chambres ou des refuges.

Tous les prestataires de l’aide sociale sont dans une situation financière précaire, et la crise actuelle entraîne un plus grand stress psychologique et financier sur ces personnes et leurs familles. Nous demandons à votre comité de continuer à s’adresser aux entreprises, sociétés de prêts, banques, etc. pour leur demander d’imposer un moratoire sur les expulsions, saisies de biens hypothéqués, interruption des services publics, pénalités, etc. pendant cette crise.

Premier ministre Higgs, comme vous l’avez mentionné, nous faisons face présentement à une pandémie et nous devons nous serrer les coudes afin d’arrêter la propagation de la COVID-19; ceci comprend les citoyens qui vivent dans la pauvreté.

Encore une fois, nous voulons affirmer notre soutien aux quatre chefs du comité.

Pauline Gallant et Johanne Petitpas

Coprésidentes, Front commun pour la justice sociale