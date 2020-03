Un manque flagrant de «leadership» linguistique

Mathieu Roy-Comeau nous a expliqué dans sa chronique En français svp pourquoi lui et d’autres journalistes travaillant pour des médias francophones posent leurs questions en anglais. Je dis bien «explique» puisqu’aucun argument ne peut justifier ce fait.

Les médias francophones comme l’Acadie Nouvelle et Radio-Canada Acadie existent parce que des francophones se sont battus pour les avoir et les maintenir en place. Ils existent parce qu’ils sont essentiels au maintien et à l’épanouissement de la communauté francophone. Les convaincus qui se battent pour l’égalité des deux langues officielles dans notre province pourraient fort bien s’en passer, mais ils sont conscients que ces deux médias sont primordiaux à l’épanouissement de notre communauté.

Quel message lançons-nous aux futures générations? Que le français n’est vraiment pas une langue officielle dans notre province? Que le français est rarement égal dans notre province? Que vous devriez concentrer vos efforts à apprendre seulement l’anglais puisque personne ne voit le français comme langue officielle?

Nous avons dans cette province un contrat social, soit celui de l’égalité de deux communautés linguistiques et de deux langues officielles. Ceci ne veut pas dire que nous devons tous et toutes être bilingues, mais nous nous attendons à ce que nos institutions gouvernementales respectent ces deux principes.

Nous nous attendons aussi à ce que nos institutions francophones, que ce soit l’Acadie Nouvelle, Radio-Canada Acadie, l’Université de Moncton, UNI ou Vitalité soient des chefs de file de notre communauté francophone.

Ne pas forcer le PM à accepter notre question en français, est-ce du leadership linguistique? Non, tout comme ne pas s’assurer que les téléviseurs de Vitalité syntonisent un poste francophone ne l’est pas non plus.

Nous nous attendons, comme communauté francophone, que les communications de Vitalité avec le ministère de la Santé ou celles de l’Université de Moncton avec le gouvernement se fassent uniquement en français parce que c’est ça le rôle de «leader» francophone. Ce n’est pas un caprice de certaines mordues de l’exiger.

Mathieu Roy-Comeau termine sa chronique en avançant que «Ceux qui veulent que ça change devront faire entendre leur mécontentement dans les urnes au lieu de s’en prendre aux journalistes.»

Il pose là une autre question qui ne se règlera pas dans les urnes.

En effet, les circonscriptions francophones ont élu des députés francophones. Donc, ce n’est pas là que ça se règlera. Mais force est de constater que la majorité de nos députés francophones manquent de «leadership» linguistique puisqu’ils et elles posent, malgré le fait qu’ils et elles représentent des francophones, majoritairement leurs questions en anglais et exceptionnellement en français.

Ces députés doivent aussi être apostrophés comme tous ceux et celles qui manquent de «leadership» linguistique.

Jacques Verge

Dieppe