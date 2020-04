La COVID-19 nous enseigne à mieux vivre en société

Je crois que dans toute situation négative, il existe des éléments positifs qu’il faut savoir discerner et utiliser à bon escient. La période d’incertitude et de stress qu’engendre la COVID-19 ne fait pas exception à la règle.

La crise du papier de toilette s’étant un peu dissipée, je remarque que les gens sortent désormais moins fréquemment et que la tendance semble être vers la maximisation d’un déplacement en voiture de sorte à aller à la pharmacie, faire le plein et faire l’épicerie en une seule sortie.

On évite le Tim trois fois par jour. On aiguise notre logique d’acheter ensemble le pain et le beurre. Il était temps.

Si le télétravail était déjà tranquillement en croissance avant la COVID-19, celui-ci a été largement propulsé au cours des dernières semaines et le sera encore plus après.

Aux motifs habituels justifiant le télétravail étant généralement la distance, la logistique et les coûts viendra-t-il désormais s’ajouter le motif de la santé publique? Ça reste à voir.

Aux gens qui empruntent au quotidien les trottoirs des rues du quartier pour garder la forme s’ajoutent des voisins pour qui cette activité est moins commune. Des gens découvrent l’activité physique.

Dans un respect admirable des règles de distanciation sociale, on y voit davantage d’individus marcher ou jogger pour leur santé.

La vitrine du salon de nombreuses maisons arbore un magnifique arc-en-ciel accompagné du message «Ça va bien aller». Ces œuvres, qui ont chacune leurs particularités dans la similarité ont été créé par des membres de familles qui ont probablement renoués dans le confinement.

N’est-ce pas merveilleux?

Nos artistes nous reçoivent virtuellement dans le confort de leur foyer. Les familles jouent à des jeux de société et cuisinent des repas ensemble. Les gens partagent via les médias sociaux leur façon de vivre cet isolement et d’en tirer profit. Certains se retrouvent. Je crois que c’est très inspirant.

Le phénomène «flash tes lumières» de l’époque de l’Heure JMP a refait surface et représente tout de même un élan d’interaction et de solidarité sociales très intéressant. À 20h30 tous les soirs les voisins mettent tout de côté pour un instant afin d’agir communément et laisser savoir qu’ils sont là les uns pour les autres. Je trouve ça sharp.

Bref, je crois et j’espère que lorsque cette épreuve, qui a pris l’humanité entière par surprise, sera derrière nous, ladite humanité ne s’empressera pas de retomber dans la surconsommation, les excès, l’avarice, la nonchalance et les inutilités.

Cette situation impliquant la COVID-19 est en train, quelque part, de nous enseigner des trucs importants afin de mieux vivre en société et surtout d’éviter ou du moins réduire au minimum les risques qu’un tel événement ne se reproduise. En minimiser l’impact serait déjà bon.

Guy Lanteigne

Gatineau (Québec)