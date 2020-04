Une occasion de réfléchir à ce qui est important dans nos vie

Irréels sont les moments que nous vivons tous, à cause d’un virus à la fois si petit, si puissant, si bouleversant et universel.

Ce sont toutes nos habitudes qu’il chambarde.

Tous nous nous devons de suivre de façon exemplaire les directives et les demandes de nos scientifiques et gouvernements.

Chacun de nous peut faire une différence en restant chez soi, en suivant à la lettre les directives émises.

Avec l’urgence sanitaire déclarée au Nouveau-Brunswick, les rassemblements de dix personnes et plus sont interdits, tout comme les ballades ou le magasinage pour passer le temps et les parties de cartes. Et obligation pour tous les voyageurs de se mettre en confinement.

Au lieu de socialiser, il faut se protéger, agir avec civisme et égard pour notre communauté, notre société.

Dans l’immédiat, fini également les trottinettes sur la planète.

Selon les experts, ça ne durera pas éternellement, mais possiblement longtemps, peut-être six mois, peut-être davantage…

Donc, un été avec des déplacements restreints et des regroupements restreints, du moins si j’en crois les experts. Les festivals seront probablement remis.

Bien sûr, tout va revenir à la normale un jour… Mais dans quel état, qui passera à travers?

Cette question est pour les humains d’abord, mais aussi pour les compagnies?

Peut-être que ce temps de confinement nous fera réaliser la valeur de notre vie.

Peut-être que nous deviendrons une société qui réfléchit au lieu de toujours être en lutte pour surfer au sommet de la vague, au lieu de vouloir être toujours dans cette course que nous demandent nos sociétés, nos emplois, nos ambitions…

Peut-être allons-nous découvrir une nouvelle version de soi. Peut-être allons-nous réaliser qu’on n’a plus à agir comme un prédateur, comme une personne qui veut toujours plus que les autres, comme un champion…

Ce temps d’arrêt, ce temps de réflexion va peut-être nous donner un sens nouveau, un ordre nouveau s’installera-t-il en nous?

Vivre l’unité avec soi, les autres, notre communauté, sentir que ne nous sommes un.

On dit souvent que le monde est fou. Serons-nous plus sages, plus conscients de l’importance de nos valeurs de vie ou allons-nous repartir dans cette course folle?

Nos vies auront-elles plus de sens, serons-nous plus réfléchies, plus unis?

Nos partis politiques vont-ils collaborer comme ils l’ont fait pour l’adoption du budget en priorisant la santé des gens de la province?

Feront-ils de l’aplaventrisme devant les puissants de ce monde, les grands propriétaires, les maîtres de l’économie telle qu’on l’a vue dans le dossier du bleuet, où on a mis au rancart et sur la paille nos producteurs régionaux au profit de quelques annonces d’emplois lors d’une élection.

Les vieux partis feront-ils enfin de la politique autrement comme le Parti vert qui, selon moi, apporte un vent de fraîcheur dans cette monotonie des discours et des manières traditionnelles. Ces vieux partis qui embêtent les jeunes qui se retrouvent dans la vision du Parti vert qui correspond plus à leurs valeurs.

Présenter un budget qui a du coeur au lieu d’un budget sans coeur qui ne soit pas qu’un exercice comptable. Un monde politique qui a les gens en priorité au lieu des colonnes de chiffres et les biens nantis.

Un temps d’arrêt, un temps de recalibrage de ce que nous sommes comme individu, comme société, comme membre d’une communauté.

Voilà le revers de ce que nous propose le coronavirus. Un temps de réflexion, de mesure, de changement pour créer un monde plus sage, plus vrai, plus uni, plus sécurisant, pour chacun de nous.

Une occasion d’arrêter de courir, de réfléchir à ce qui est important dans nos vies.

Espérons que ce sera le résultat que nous obtiendrons…

La noblesse ne réside pas dans nos possessions ou nos voyages, mais dans la considération que nous avons pour nous et les autres.

Réginald Boudreau

Grande-Anse