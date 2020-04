Faut-il stigmatiser à tout jamais les institutions frappées par la COVID-19?

Nous sommes inondés de nouvelles diverses au sujet du coronavirus ou la COVID-19 depuis la mi-mars. Tous les médias en parlent abondamment et avec raison.

On nous tient à jour sur le nombre de personnes atteintes, non seulement dans chaque province, mais partout dans le monde.

Règle générale, il y a une augmentation quotidienne du nombre d’individus qui sont victimes de ce fléau mondial.

Personne ne semble capable de prédire quand cette tendance vers la croissance du virus va cesser, même les plus grands scientifiques.

Ai-je peur de ce virus qui semble être présent sur l’ensemble de notre planète? Oui, impossible de le nier ou de mentir. Je prends certaines mesures préventives, mais rien ne me protège à 100% de ce virus.

Je reviens sur les médias qui font un excellent travail pour nous informer sur la progression de COVID-19 ainsi que des méthodes et moyens de nous protéger.

Dans leurs soucis de bien nous informer, certains médias nous révèlent les endroits, même le nom des villes, où il y a une prépondérance du virus. Je n’ai pas de problème avec cette information.

Je ne suis pas certain que je veux savoir l’endroit exact où un certain nombre de personnes sont décédées avec le nom et une photo de l’établissement. Et je parle de foyers de soins en particulier.

Une fois que la pandémie sera chose du passé, il pourrait être difficile de recruter du personnel ou encore des clients pour ces institutions qui seront stigmatisées à tout jamais.

Marcel Arseneau

Moncton