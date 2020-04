Certains doivent immédiatement changer leurs habitudes

Louise Farine

Bathurst

Je voudrais vous donner mon opinion sur les résultats d’un sondage effectué par l’Acadie Nouvelle, qui apparaissent dans l’édition du 31 mars. Ce sondage avait pour but de connaître la fréquence des sorties des gens pour faire des courses. Sur un total de 316 personnes qui ont répondu à ce sondage, 59% sortent une fois par semaine seulement; 21% ne sortent pas du tout; 14% sortent 2 à 5 fois par semaine et 6% sortent une fois par jour.

Je tiens à remercier et à féliciter ceux et celles qui ont pris la décision de ne pas sortir du tout ou qui ne sortent qu’une fois par semaine. Personnellement, je crois que les personnes qui sortent entre 2 à 5 fois par semaine pourraient mieux planifier leurs sorties pour les diminuer à une fois semaine.

En ce qui concerne les 6% qui sortent une fois par jour, je n’arrive pas à comprendre leur besoin de sortir aussi souvent. Selon moi, il est inacceptable de sortir aussi souvent de la maison et de mettre en danger les gens de la communauté, mais surtout les gens qui doivent se rendre au travail.

C’est notre devoir de les protéger du mieux possible pour qu’ils puissent continuer de se rendre au travail et ainsi nous fournir nos besoins essentiels. Ces gens sont humains comme chacun de nous et vivent les mêmes inquiétudes que nous. Ils craignent d’être infectés et d’infecter leur famille.

C’est notre devoir de les respecter et de les aider à rester en santé!

Je crois qu’il y a des gens qui malheureusement ne réalisent toujours pas ou qui nient tout simplement l’importance de cette pandémie.

Si vous vous reconnaissez parmi ces chiffres, j’espère que ce soit dans le 21% ou le 59%. Si par contre c’est dans le 14% ou encore pire dans le 6%, vous devez changer vos habitudes immédiatement.

Les autorités nous avisent constamment que la distanciation sociale est ce qui nous sortira de cette mauvaise période. Si ce message arrive à faire diminuer le pourcentage de gens qui sortent tous les jours pour faire leurs commissions j’en serais très reconnaissante.