COVID-19: comment s’adapter au confinement

Clément Loubert

Psychologue à la retraite

Moncton

La pandémie provoquée par la COVID-19 suscite beaucoup d’inquiétude. L’incertitude à l’ampleur des symptômes et la durée de son cycle ne laisse personne indifférent.

Heureusement, les médias d’information ainsi que les spécialistes en santé ne manquent pas de nous renseigner sur l’évolution de la maladie et sur les moyens à prendre pour prévenir d’en être atteint. Le confinement; la distanciation sociale; l’hygiène personnelle comme se laver les mains et ne pas toucher son visage sont fortement recommandés, sans oublier la pratique de l’activité physique, le maintien des relations sociales et de saines habitudes de vie.

Le confinement en soi représente un défi de taille, surtout pour les parents qui doivent encadrer les enfants, petits ou grands, de façon à minimiser les désagréments d’une trop grande promiscuité. Comment faire pour éviter d’amplifier les tensions relationnelles alors que l’inquiétude, la fatigue et même l’épuisement nous guettent?

Il est d’une grande importance de s’accorder des moments de réflexion afin de remettre en question certains de nos comportements envers les personnes qui nous entourent et avec lesquelles nous devons faire équipe afin d’éviter le pire.

On peut se demander, par exemple, comment être plus compréhensif, plus tolérant, comment éviter d’alimenter les conflits interpersonnels.

Un tel exercice favorise habituellement un changement d’attitude, un certain calme permettant de gérer ses émotions afin d’affronter le mieux possible les moments de grande tension.

Il faut se rappeler qu’il est normal de se sentir dépassé par l’événement anormal que nous subissons présentement.