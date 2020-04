Ça va bien aller!

Chers parents et étudiants de la communauté scolaire de Shediac du district scolaire francophone Sud, comme vous, je suis sous le choc de ce que nous vivons en tant que grande famille scolaire pour les écoles de mon sous-district qui comprennent l’école Donat-Robichaud de Cap-Pelé, l’école Père-Edgar-T.-LeBlanc de Grand-Barachois, l’école Monseigneur-Francois-Bourgeois de Shediac, l’école Grande-Digue, ainsi que notre école secondaire Louis-J.-Robichaud.

La fermeture de nos écoles de l’année scolaire 2019-2020 nous laisse tous ébranlés et dans l’inconnue, ce que nous vivons personnellement chez ma famille avec un jeune qui gradue de la douzième en juin. De ma perspective, sachez que toute la grande famille scolaire du district scolaire francophone Sud, incluant les membres du Conseil d’éducation du district, vivent cette angoisse et cette tristesse avec vous.

Restez assurés que toute l’équipe du district est ardemment au travail depuis la fermeture des classes en raison de la COVID-19, et tous s’attardent à mettre en place des plans d’apprentissage pour chacun de vos jeunes à la maison afin d’assurer un continuum dans le développement scolaire des étudiants de notre district. On peut tous être d’accord que celle-ci ne sera pas une année scolaire normale pour nos jeunes et que le curriculum établi en début d’année ne sera pas rencontré à 100%, mais ceci est une situation globale et nos jeunes ne seront pas défavorisés en comparaison avec toutes les populations scolaires du monde. En effet, ce que nos jeunes vont possiblement manquer en termes de scolarité traditionnelle va être remplacé par une éducation réelle de vie, et nos jeunes vont apprendre des nouvelles situations de vie que même nous comme adultes n’ont jamais eu à vivre ce genre d’expérience dans notre parcours de vie. Cependant, nos jeunes durant ce temps d’isolement vont apprendre des valeurs indispensables et vont être encouragé d’apprendre des tâches de ménage de maison, de cuisiner, et de se rapprocher au noyau familial. En plus, avec l’aide de leurs parents et les professionnels du district à distance, nos jeunes vont apprendre à gérer leur stress et émotion pendant ces moments de crises que nous vivons présentement, ce qui les outillera à faire face à toute sorte de défis dans leur parcours adulte.

Non, ceci n’est certainement pas un temps ordinaire pour nous et nos jeunes, mais restez assurés que tout le personnel du district et les membres du conseil d’éducation, même à distance, ont l’intérêt de vos jeunes à cœur et que tout effort va être déployé, de concert avec le ministère de l’Éducation, pour que vos jeunes continuent d’avoir la meilleure éducation possible dans les circonstances. En plus, sachez que vos jeunes manquent tous à chacun des membres du personnel, incluant les membres de la haute direction, les directions d’école, le personnel enseignant, les concierges, les conducteurs d’autobus ainsi que le personnel de maintenance, tous manquent de voir les jeunes visages souriants dans leurs classes, les rires et la socialisation dans les corridors, les jeux dans la cour, et les rencontres individuelles qui se passent dans une journée scolaire typique, eux aussi ressentent le vide que nous tous nous ressentons.

De ma part, merci, pour les efforts extraordinaires que tout le personnel du district exécute depuis le début de la pandémie et vas continuer à exécuter jusqu’à ce que le tout soit rétabli à la normale. Et à vous chers parents dont j’ai l’honneur et la responsabilité de représentés au sein de mon sous-district, sachez que je suis avec vous et que je vais continuer d’accompagner mes collègues à la table du conseil ainsi qu’appuyer notre direction générale du district durant ces temps exceptionnels jusqu’à la fin de mon mandat, un mandat qui s’est vu ajouter une autre année due au délai des élections municipales qui était prévu pour mai 2020, mais qui sera probablement déplacé au mois de mai 2021. Même si j’avais pris la décision de ne pas me présenter pour un troisième mandat, je suis content de rester cette année additionnelle afin de contribuer à ma part à la transition au normal qui en suivra à la suite de cette pandémie. Finalement, merci à vous tous pour votre appui continu à l’éducation de vos jeunes.

Gilles Cormier

Conseiller sous-district No 4 (communauté Scolaire Shediac)

District scolaire francophone Sud

Saint-André-LeBlanc