Chers amis,

Il faut s’encourager et s’adapter, car la vie est en perpétuel changement. C’est juste que cette fois-ci, c’est plus qu’un grand dérangement!

Le monde ne sera plus jamais le même, et ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose. Par exemple, on n’a plus de pollution, de compétition, etc. En effet, tout le monde est sur le même pied d’égalité. Les riches autant que les pauvres doivent faire la ligne pour l’épicerie, les médicaments, l’essence, etc. Les restaurants sont fermés à tous, donc on ne donne pas d’attention au statut ou prestige social!

C’est le début d’une nouvelle ère et d’une civilisation qui se doit d’être plus humaine et compatissante…

Ce n’est pas évident, mais c’est important d’avoir confiance et de rester calme, car la panique ne donne rien; ça fait peur et ce n’est pas bon pour la santé (physique et mentale).

On peut voir la paranoïa dans les yeux des gens quand on doit faire l’épicerie, mais ceux qui sourient laissent leur marque plus longtemps! Il ne faut pas avoir peur de mourir, ce n’est que l’esprit qui renaît…

On peut tous se réjouir des petites choses de la vie et être reconnaissant. Tout en voyant ce moment pour prendre un recul et réfléchir, c’est peut-être un bon temps pour choisir des nouvelles activités de loisirs. Le but étant de se détendre, se divertir et se valoriser. Faire du bénévolat, c’est très bénéfique, gratifiant et bien apprécié…

Faites d’aujourd’hui une journée étonnante!

Léa Chamberlain

Beresford