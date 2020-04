Les visages cachés de la COVID-19

Depuis plus d’un mois déjà nous vivons dans l’ombre de la COVID-19. Ses menaces assombrissent la qualité de la vie humaine à l’échelle de la planète depuis qu’elle a atteint l’état de pandémie. À quoi doit-on s’attendre désormais?

Là-dessus, à chacun sa théorie. Même les experts ne s’entendent pas sur les pronostics.

Sur le sujet, les philosophes font légion. Chacun propose sa perception du phénomène et offre ses hypothèses quant à la durée du fléau et à la conjoncture finale. Cet arrêt incontournable de l’activité économique et sociale nous oblige tous à réfléchir, ce qui ne n’est pas habituel dans notre monde de course effrénée.

Les médias ciblent presque exclusivement les conséquences sanitaires, politiques et socioéconomiques du fléau. Pourtant, il y a plus. Le confinement favorisant le ruminement, j’en suis arrivé à la conclusion qu’il existait aussi des effets insolites à cette maladie qui paralyse le monde entier.

Cette pause abrupte et universelle à laquelle est contrainte l’humanité invite à redécouvrir la fertilité du silence, le bien-être que procurent la proximité familiale et celle du couple, l’importance du contact humain, la valeur de la vie et sa fragilité, la futilité des rêves de richesses matérielles, l’importance de respecter l’environnement, la solidarité humaine qui relie les continents, la précarité de la santé, notre fragilité devant l’inconnu, la volatilité de nos conventions sociales, la volatilité de nos acquis, notre vulnérabilité devant l’évolution de toutes formes de vie, le besoin des autres, la pertinence de la simplicité volontaire, l’essentiel dans notre périple terrestre, le ridicule et la vanité de la course à l’accomplissement, le superflu accumulé dans notre quotidien, l’encombrement de notre intériorité par tant de préoccupations matérialistes futiles et tous ces sentiers obstrués qui promettaient pourtant de mener au bonheur, dont ceux de la quiétude et de la recherche de soi.

Une fois le coronavirus vaincu, car il le sera, combien serons-nous à avoir retenu la leçon?

Cyrille Sippley

Saint-Louis-de-Kent