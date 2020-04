Que la vie reprenne, mais pas comme avant

Que de bouleversements dans nos vies que génère ce petit virus! Aucun puissant de ce monde ne serait capable de tels changements sociaux, économiques et comportementaux de toutes les populations de la planète.

Tous espèrent que bientôt ce sera fini. Mais il faut s’armer de patience et de dévouement, surtout avec le printemps qui se présente avec une persistance qui ne ment pas et que s’enchaîne l’été. Saison de socialisation extrême avec tous ces festivals, ces rencontres, ces visites ainsi que l’effervescence des activités de loisirs, culturelles et sportives. Patience.

La révélation des projections cette semaine va peut-être nous dire que tout sera différent encore pour plusieurs mois.

Pour combattre cet ennemi, il faut que tous, sans exception, respectent rigoureusement les règles de confinement et de salubrité. Les experts nous disent que pour déclarer la fin de la pandémie il faut 28 jours consécutifs sans nouveaux cas.

Patience et persévérance sont de mises.

Dans l’immédiat, l’épidémie s’attaque à nos habitudes, à nos règles de vie, à nos façons de faire… elle impose un temps d’arrêt et de réflexion.

Nous sommes à l’ère de la consommation et de l’accusation (on cherche toujours un coupable, c’est la faute des autres, donc qu’ils changent! Passerons-nous à l’ère de la responsabilité où on est conscient de ce qu’on fait et où on prend ses responsabilités personnelles? À l’ère où on devient une société qui réfléchit en remplacement d’une société qui consomme sans se poser de questions.

Peut-être est-il temps, durant cet arrêt, de faire le tour de soi, puisque faire le tour de la Terre n’est plus possible. Le plus grand voyageur n’est pas celui qui a fait le tour de la terre dix fois, mais celui qui a fait une fois le tour de lui-même, a dit Gandhi. Si tous les gens qui avaient planifié un voyage qui ne peut se réaliser prenaient l’argent prévu pour ledit voyage et le donnaient à une banque alimentaire, ce serait un geste important de gratitude pour la communauté.

C’est le temps d’une réflexion sur notre contribution à notre communauté, notre apport social, économique et écologique pour que nos enfants aient un avenir.

Ne sont-ils pas surprenants les rapports sur l’amélioration de l’air, de l’eau depuis que notre mode de vie a changé?

Quand tout sera fini, qu’allons-nous changer dans nos façons de vivre?

Diminuer notre empreinte écologique passe sûrement par l’achat local. Tout ce qui vient de loin laisse des traces, est moins frais et souvent vient d’endroit où certains produits chimiques interdits ici sont permis.

Allons-nous laisser l’industrie alimentaire et les multinationales nous nourrir avec on ne sait quoi?

Peut-être songer à diminuer notre apport en carbone en utilisant nos voitures avec modération. Aussi moins voyager en avion par loisir, chaque voyage efface les efforts de toute l’année au niveau de l’environnement.

Le plus important est sans doute de réaliser que nous sommes importants, non par l’emploi que nous occupons ou le travail que nous faisons, mais parce que nous sommes tous des êtres vivants, appartenant à une famille, à une communauté et que c’est dans l’unité que nous aurons la meilleure vie.

Ce serait le plus éloquent témoignage envers tous ces gens qui travaillent aux services essentiels et qui, pour nous sauver, risquent leur vie. Si nous réalisons des changements, les mortalités n’auront pas été en vain.

Que la vie reprenne, mais pas comme avant. Corrigeons nos erreurs. Soyons réfléchis, agissons avec une conscience sociale, soyons unis, solidaires et bienveillants envers tous, incluant nos enfants.

Réginald Boudreau

Grande-Anse