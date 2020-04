J’ai longtemps détesté le silence, me disait une dame de 94 ans. Pour les personnes qui ont peur de l’isolement, la pandémie marque le début d’une période difficile, et elles voient venir les prochains mois avec appréhension. Pourquoi le silence est-il mal aimé? Le problème est peut-être dans notre inconscient, d’avoir associé le silence comme le sommeil à la mort.

Lors d’une pandémie, tous ne meurent pas. La vie continue sous une autre forme, plus discrète et plus cachée. Tout ce qui sommeille n’est pas mort, bien au contraire. Pour moi vivre seul dans mon logement, ce confinement est devenu un temps de profonde intériorité de retour à mon âme. Notre société d’efficacité et de consommation avait besoin d’un repos.

La distanciation physique est un deuil à vivre, même pour les couples qui doivent faire chambre à part. Cette fois-ci, c’est toute l’humanité qui est en deuil.

ans ce deuil mondial, la lutte qui s’installe en nous c’est le souvenir de nos tranquillités du passé et les nouveaux appels inconnus de la vie à venir.

Le problème est comme un tunnel noir devant nous que nous devons traverser. Nous pouvons même le faire positivement en le vivant dans la réalité, non dans l’imaginaire. En acceptant de bien vivre le moment présent, tout en assumant notre incertitude, les énergies latentes en nous refont surface et elles nous remplissent de l’espérance d’un monde meilleur à venir. Selon Peter Deunov, l’unique chemin qui conduit à la liberté est la vérité.

En ces temps difficiles, nous devons demeurer à la fois solitaires et solidaires.

Léon Robichaud

Shippagan