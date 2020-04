Un soutien financier pour les professionnels de la santé est nécessaire

«Nous n’avons pas défini de plafond en ce qui a trait aux montants que nous devons investir dans le but de régler le problème.» – Bill Morneau, ministre des Finances

Cela s’applique-t-il aux professionnels de la santé?

La COVID-19 a surchargé les systèmes de santé à l’échelle mondiale. Elle a causé plus de décès en Italie et en Espagne en une seule journée que le SRAS en a entraîné dans le monde entier pendant plusieurs mois. Le Dr Anthony Fauci prédit que des millions de cas pourraient éclore aux États-Unis, ce qui entraînerait de 100 000 à 240 000 décès.

Comme dans le cas du SRAS, la COVID-19 a une incidence disproportionnée sur les professionnels de la santé, qui se rappellent que 44% des personnes infectées par le SRAS à Toronto faisaient partie de ce groupe. En Chine, 3000 travailleurs de la santé ont été infectés par la COVID-19 et 22 en sont décédés.

En Espagne, près de 10 000 travailleurs de la santé sont infectés, ce qui représente 15% des cas. En Italie, le virus a été diagnostiqué chez environ 6300 travailleurs de la santé. Entre 10 et 15% des médecins et des infirmières ont contracté le virus et plus de 79 médecins en sont morts.

Les professionnels de la santé doivent pouvoir compter plus rapidement sur des résultats de tests de la COVID-19, sur un approvisionnement adéquat d’équipement de protection individuelle, sur un permis et une garantie complète d’assurance contre la faute professionnelle – couverts par le gouvernement – et surtout sur des prestations en cas de décès ou d’invalidité.

Il y a actuellement 3650 inhalothérapeutes en Ontario (dont 45% sont des employés occasionnels ou à temps partiel), avec 117 étudiants qui sont à une semaine d’obtenir leur diplôme. Les inhalothérapeutes prennent chacun soin de 4 à 5 patients, dont certains nécessitent un respirateur pendant 10 jours ou plusieurs semaines. L’Ontario encourage les inhalothérapeutes à sortir de leur retraite. Pour ce faire, la province annule les frais de demande et reporte les frais d’inscription pendant au moins six mois.

Pour les infirmières qui ont exercé leur métier au cours des trois dernières années, l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario accélère l’inscription, rembourse les frais de demande et annule les frais d’inscription de la première année. En Ontario, les cotisations annuelles de 100$ couvrent l’assurance responsabilité professionnelle.

Pour les médecins qui n’ont pas pratiqué depuis trois ans ou moins, la Saskatchewan offre un «permis d’exercice d’urgence» sans frais. Terre-Neuve-et-Labrador, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard, le Québec, le Manitoba, l’Alberta et la Colombie-Britannique offrent également des permis d’exercice aux médecins retraités, et ce, sans frais.

Les médecins plus âgés en Ontario ne sont pas si chanceux. Des frais de 345$ leur sont exigés par l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario (OMCO) pour un permis supervisé de 30 jours. Pour un permis d’exercice indépendant, une personne doit débourser 1045$ pour la demande, puis 1725$ pour les frais d’adhésion annuels. Il convient de noter que les médecins n’ayant pas l’autorisation de pratiquer dans un hôpital ne pourront pas aider dans de tels établissements pendant la pandémie, et ce, même si un hôpital en fait la demande.

L’Association canadienne de protection médicale (ACPM) facture aux médecins environ 76$ à 80$ par mois pour la couverture «humanitaire» – les frais les moins élevés.

Les professionnels de la santé, particulièrement les plus âgés, qui sont appelés à sortir de leur retraite pour aider, ont également besoin de prestations en cas d’invalidité et de décès. En Ontario, 29% des infirmières travaillent à temps partiel et 13% sont des employées occasionnelles. En raison de l’absence de prestations de maladie, elles doivent compter sur celles offertes par l’assurance-emploi, mais elles sont nombreuses à ne pas y être admissibles.

Les chirurgiens dont les opérations non urgentes ou les heures ont été coupées, les médecins en soins palliatifs ou autres qui font des visites à domicile, ainsi que les médecins de famille et les internistes en cabinet ont tous vu leur revenu diminuer de façon importante. Leur assurance invalidité ne les couvre pas. Les médecins plus âgés ne sont pas admissibles à une telle assurance et estiment qu’une assurance vie est trop coûteuse. En juin 2003, l’Ontario a accepté le «Programme de stabilisation du revenu associé au SRAS». Un montant de 190 millions $ a ainsi été versé aux médecins et aux ambulanciers paramédicaux.

Les médecins de partout au Canada devraient exiger l’adoption d’un programme similaire. De plus, il devrait y avoir une assurance vie financée par le gouvernement, à tout le moins pour les médecins, les infirmières et les inhalothérapeutes de plus de 65 ans qui succombent à la COVID-19. Le coronavirus est beaucoup plus mortel que le SRAS, et les répercussions sur la santé et l’économie dureront encore plusieurs mois. Un tel programme s’avère donc très coûteux.

Le Dr Thomas Kirsch a écrit pour The Atlantic: «Les États-Unis ont besoin de leurs travailleurs de la santé pour se sortir de cette crise. Toutefois, ils n’ont pas de remplaçants prêts à intervenir. Ces derniers ne peuvent pas simplement apparaître, être formés ou être réaffectés depuis d’autres emplois. Si le pays n’en fait pas plus pour fournir aux professionnels en place l’équipement dont ils ont besoin afin de réaliser leur travail en toute sécurité, pour s’assurer qu’ils seront pris en charge s’ils sont malades, et pour fournir à leur famille un certain niveau de sécurité, il risque de les perdre.» Bien dit.

Un soutien financier pour les professionnels de la santé est nécessaire et il l’est dès maintenant. Comme le Dr Michael Ryan de l’OMS l’a conseillé: «Agissez rapidement, n’ayez pas de regrets. Vous devez être le précurseur. Le virus vous guettera toujours si vous n’agissez pas rapidement.»

Ou comme Stephen Poloz, gouverneur de la Banque du Canada, l’a affirmé: «On ne reprochera jamais à un pompier d’avoir utilisé trop d’eau.»

Charles S. Shaver, M.D.

Ottawa, Ontario