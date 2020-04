Le rôle sous-estimé des fonctionnaires

Cheryl Hansen

Greffière du Conseil exécutif du Nouveau-Brunswick

Nous traversons à l’heure actuelle une période hors de l’ordinaire. Les écoles sont fermées, les gens sont priés de rester à la maison autant que possible et les travailleurs essentiels sont en première ligne pour assurer la santé et la sécurité des gens du Nouveau-Brunswick.

Lorsque nous pensons aux services essentiels, ce sont les médecins et le personnel infirmier, les camionneurs et les commis d’épicerie qui nous viennent d’abord à l’esprit, et avec raison.

Mais je veux attirer votre attention sur un autre groupe de personnes qui travaillent fort pour la population du Nouveau-Brunswick en ce moment: notre fonction publique.

En tant que greffière du Conseil exécutif, j’ai le privilège d’être témoin des efforts d’intervention déployés partout au Nouveau-Brunswick dans notre lutte contre la pandémie de COVID-19. Chaque jour, je vois le travail remarquable de nos fonctionnaires, ceux qui se consacrent à la prestation de services essentiels, ceux qui assurent la continuité de nos activités les plus importantes, ainsi que ceux qui offrent leur aide là où le besoin est le plus grand.

J’ai également vu personnellement l’engagement du premier ministre Blaine Higgs et des dirigeants de notre province, qui travaillent ensemble pour assurer la santé et la sécurité des gens du Nouveau-Brunswick.

Je vois la collaboration des chefs de nos partis politiques pendant cette crise, ainsi que le travail du comité multipartite du Cabinet sur le nouveau coronavirus. Ces partenariats ont été et continueront d’être primordiaux pour donner une orientation stratégique à la réponse de notre province à la pandémie.

Dans l’ensemble de la fonction publique, nous avons des employés de première ligne et en coulisses qui sont déterminés à améliorer notre situation. Nous avons des employés qui travaillent fort pour prendre les bonnes décisions, en comprenant que, dans de nombreux cas, ces décisions peuvent avoir des répercussions sur nous tous. J’admire vraiment la contribution de toute notre équipe et je suis fière de la volonté de chacun de se dépasser pour assurer la continuité de nos services les plus essentiels. Notre personnel est remarquablement résilient, et chaque fonctionnaire joue un rôle important, qu’il soit prêt et disponible pour aider à tout moment ou qu’il ait dû prendre temporairement du recul en raison de ses responsabilités à la maison.

Servir les gens du Nouveau-Brunswick demeure la priorité absolue de notre fonction publique. Il s’agit de notre objectif commun.

D’ailleurs, notre effectif est composé de personnes extraordinaires qui réagissent à la situation actuelle avec souplesse et professionnalisme. Nous affrontons les nouveaux défis de plein fouet et nous trouvons des solutions novatrices aux problèmes à mesure qu’ils se présentent, y compris d’autres modes de prestation des services lorsque nos pratiques habituelles ne suffisent tout simplement plus.

C’est avec beaucoup d’humilité et d’honneur que je dirige une équipe incroyable qui travaille sans relâche pour continuer à servir les gens du Nouveau-Brunswick et je suis déterminée à faire ce qu’il faut pour soutenir nos employés et veiller à ce qu’ils disposent des ressources nécessaires pour remplir leurs fonctions.

Il est parfois facile d’oublier que ces employés sont de vraies personnes qui ont leurs propres préoccupations et qui continuent de travailler sans relâche dans les coulisses. Ce sont des personnes qui, comme tous les Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises, s’ennuient de leurs amis et de leur famille alors que nous travaillons ensemble pour aplanir la courbe.

Alors que je réfléchis avec beaucoup de fierté à ce que nous avons accompli jusqu’à présent, je suis très reconnaissante du soutien et de la collaboration de nos fonctionnaires et des dirigeants du gouvernement à mesure que la situation évolue.

Bien qu’aucun d’entre nous ne puisse savoir ce que l’avenir nous réserve, nous pouvons être assurés que, quels que soient les défis que nous devons faire face en tant que province, les fonctionnaires dévoués qui forment la communauté du GNB ont ce qu’il faut pour continuer de mener cette bataille au nom de toute la population du Nouveau-Brunswick.