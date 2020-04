Comment passer son temps durant la pandémie?

Certaines personnes travaillent dans les hôpitaux, les foyers de soins, les marchés alimentaires, le camionnage, les stations-service et j’en passe.

Plusieurs peuvent continuer leur travail habituel de leur maison ou de leur logement.

Les étudiants devraient étudier ou faire des travaux scolaires ou académiques.

Les autres qui sont nombreux, soit les personnes en chômage, les aînés, les personnes ayant des problèmes de déplacement ou un handicap sont souvent plus ingénieuses que l’on pense à trouver des choses à faire.

Il existe bien sûr les divers médias sociaux. J’en nomme quelques-uns, mais la liste n’est point complète. On connaît de plus en plus Facebook, Twitter, Instagram…

Heureusement, nous avons encore le bon vieux téléphone qui nous a si bien servi au cours des années. Tous les aînés ne sont pas familiers ou habiles avec les médias sociaux. Et les aînés dans les foyers de soins manquent la visite des parents et amis.

La télévision nous inonde de renseignements sur le coronavirus. Parfois trop de renseignements peuvent nous assommer sur le plan mental ou encore provoquer de l’anxiété et même un genre de dépression. Les divers postes de radio nous donnent aussi de l’information, mais en raccourci. Il y a bien sûr les journaux qui nous fournissent des données et des analyses. Nous pouvons les lire à notre rythme.

J’ai passé en revue certains moyens de vivre avec le coronavirus. Dans mes contacts avec les gens au cours des derniers jours, je me suis rendu compte d’une chose en particulier. Avec la distanciation sociale de deux mètres ou six pieds, le peuple acadien manque plusieurs choses. Une en particulier est ressortie. Ce n’est plus possible de sortir et de passer une soirée avec des parents ou des amis à jouer aux cartes!

Marcel Arseneau

Moncton