À quand un revenu minimum garanti?

Si nous avions un revenu minimum garanti «RMG» pour tous les Canadiens de plus de 18 ans, nous ne serions pas dans le pétrin comme nous le sommes maintenant!

Le gouvernement fédéral ne sait plus où se lancer pour répondre aux besoins des gens qui ont perdu leur emploi à cause de la pandémie du COVID-19.

Avec un revenu minimum garanti, les gens auraient eu un petit coussin sur lequel ils auraient pu compter en cas d’urgence.

À la longue, le RMG ne coûterait pas plus cher à l’État que tous les programmes mis en place en catastrophe pour aider tout et chacun.

Les essais qui ont été faits au cours des années pour instituer un RMG n’ont pas été concluants, mais cela était avant la pandémie!

J’espère que lorsque la poussière sera retombée que quelqu’un au gouvernement fédéral se réveillera et proposera une Commission parlementaire sur la création d’un programme de Revenu minimum garanti pour tous.

Quel parti aura l’audace d’en faire un enjeu électoral? Et qu’on ne me dise pas que cela coûterait trop cher et que ça encourage les paresseux à ne pas travailler! Cette pandémie prouve le contraire.

Janine Renault

Campbellton