Même pendant une pandémie on peut réussir sa vie!

Une personne se rétablissant en santé mentale va faire un bout de chemin en croissance personnelle. Sa force viendra comme la transformation graduelle de quelqu’un de plus épanoui, plus gracieux et même spirituel. Vous devez être patient avec nous, car on apprend à chérir notre santé psychologique… plus que beaucoup de gens qui la tiennent pour acquise et périssent dans leur routine vide et leur manque de vécu.

Ainsi, il faut rester connecté, malgré l’isolement. On peut apprendre de la sagesse de quelqu’un qui a «déjà passé par là». Contrairement à ce qu’on pense, ces gens ont une vision et donnent un sens à leur existence en appréciant chaque petit bonheur. N’est-ce pas ça réussir sa vie?

On semble tous avoir peur de ce qu’on ne connaît pas… Malheureusement, la détresse psychologique est encore méconnue.

La stigmatisation, ça ne devrait pas exister; c’est un problème d’attitude négative et nocive, car on vit dans une société de «plaisirs égoïstes»! On est tous pressés et solitaires, sans direction significative.

Quand on est ouvert et compatissant, on ne juge pas son prochain et celui-ci n’aura pas honte ou peur d’aller pour de l’aide essentielle! Mais sera-t-elle disponible? Avec tout le stress additionnel dû à cette pandémie, plus de gens sont à risque et ont besoin de soins importants.

La plus importante et difficile démarche en se rétablissant vers la bonne santé, quelle que soit la maladie, c’est de l’accepter comme un défi.

Helen Keller, qui m’inspire beaucoup, a dit: «La vie est soit une aventure audacieuse ou rien.»

Léa Chamberlain

Beresford