Un Canadien dans le besoin sur trois passera entre les mailles du filet

La réaction du gouvernement à la propagation de la COVID-19 a été rapide et de grande portée. Nos dirigeants politiques et nos chefs de file de la santé publique ont suivi les sages conseils du directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé, le Dr Michael Ryan, «Agissez rapidement, n’ayez pas de regrets».

Les gouvernements ont consacré des sommes sans précédent à l’appui des travailleurs et des travailleuses, des entreprises et du secteur à but non lucratif. D’ailleurs, ils ont pris diverses mesures en vue de contribuer à atténuer le fait que des millions de Canadiens sont sans revenu, une conséquence directe de la COVID-19.

Or, malheureusement, selon le Centre canadien de politiques alternatives (CCPA), un Canadien dans le besoin sur trois passera quand même entre les mailles du filet.

Le gouvernement fédéral a promis d’ajouter des mesures de soutien additionnelles pour ces quelques 862 000 Canadiens qui ne seront pas admissibles aux prestations d’assurance-emploi ni à la Prestation canadienne d’urgence (PCU), dont notamment ceux qui n’ont pas gagné un revenu d’au moins 5000$ dans les 12 derniers mois, ceux qui n’ont pas de numéro d’assurance sociale, les étudiants, les artistes et les interprètes, les travailleurs saisonniers, les travailleurs sans-papiers et ceux qui sont payés comptant ou qui reçoivent leur revenu de diverses sources de façon intermittente.

Ces travailleurs ont également besoin de protection le plus rapidement possible.

Entretemps, alors que la plupart d’entre nous restent à la maison et pratiquent la distanciation sociale, les travailleurs de la santé et les autres travailleurs de première ligne sont aux prises avec le confinement, le dépistage et le traitement d’individus ayant contracté le virus et fournissent d’autres services essentiels.

Les autres travailleurs s’assurent que nos maisons sont chauffées et éclairées, que notre eau continue de couler, que notre courrier est livré, que nos poubelles sont ramassées et que nos citoyens et nos collectivités sont bien informés, en santé et en sécurité.

Notre société dépend depuis toujours des travailleurs acharnés du secteur public, et ce, aujourd’hui, plus que jamais.

Lors de cette crise, il est évident qu’il existe tout un autre groupe de travailleurs sur lesquels dépendent notre bien-être et notre sécurité.

Ces travailleurs soi-disant peu qualifiés ont été historiquement sous-évalués.

En fait, leur travail est dit essentiel, mais ces travailleurs ne reçoivent pas la protection essentielle qu’ils méritent et dont tous les travailleurs ont besoin.

D’ailleurs, la plupart de ces travailleurs touchent une faible rémunération dépourvue ou presque d’avantages sociaux, de congés de maladie payés et de régimes de retraite. La plupart d’entre eux ne travaillent pas des heures normales de travail et la vaste majorité n’est pas syndiquée.

Ils sont possiblement des travailleurs temporaires ou contractuels. Ils sont parfois appelés des travailleurs précaires ou des travailleurs à la demande. Ils sont assurément des travailleurs vulnérables dont la majorité est constituée de femmes.

Leur travail est considéré comme essentiel, toutefois, il se peut qu’ils ne soient pas admissibles aux prestations régulières ou de maladie en vertu de l’assurance-emploi et ils ne peuvent pas quitter leur emploi. Ils ne seront pas admissibles à la PCU du gouvernement fédéral et, en restant au travail, ils vont possiblement gagner un salaire moins élevé qu’ils gagneraient à l’aide de la PCU au cours des 16 prochaines semaines.

En raison de la COVID-19, leur travail s’est intensifié et a augmenté, tandis que leur salaire est demeuré le même.

Ils sont quotidiennement exposés à un risque élevé d’infection en milieu de travail et bon nombre d’entre eux doivent travailler sans un minimum d’équipement de protection. Ils veulent savoir ce qui arrive s’ils tombent malades. Ils ont peur au travail, peur à la maison et peur de soulever des questions lorsque leur employeur ne respecte pas les règles édictées par les représentants de la santé publique ou du gouvernement. Ils ont besoin de leur emploi.

Il est temps que le gouvernement agisse rapidement et donne suite à ces préoccupations.

Tous les travailleurs ont besoin d’un salaire vital, de congés de maladie payés, d’un horaire prévisible, d’un nombre minimal d’heures de travail garanti et de protections en matière de santé et de sécurité, au même titre que les autres travailleurs.

La Fédération des travailleurs et travailleuses du Nouveau‑Brunswick (FTTNB) a expressément revendiqué que les modifications aux lois du travail incluent cinq jours de congé de maladie payés. Il s’agit d’une modification législative qui ne coûtera rien ou presque au gouvernement.

Il faut du financement d’urgence pour tous les travailleurs sans revenu, que ce soit directement ou indirectement attribuable à la COVID-19, ainsi qu’une assurance que les informations de ceux qui font une demande et qui reçoivent des prestations ne seront pas utilisées contre eux à l’avenir.

Tout travailleur essentiel doit avoir accès à de l’équipement de protection individuel (EPI) adéquat au travail, fourni par son employeur, ainsi qu’une formation appropriée en matière de sécurité pour tout nouveau produit utilisé au travail.

Le gouvernement doit également corriger la législation du travail afin que les travailleurs puissent former un syndicat ou se syndiquer plus facilement.

Cette pandémie a mis en lumière le manque de mesures de protection concrètes pour ceux qui fournissent les services dont nous avons besoin pour survivre.

Cette crise a également démontré l’importance du travail traditionnellement effectué par les femmes quant au maintien de la santé et la sécurité des collectivités. Cependant, un écart salarial entre les sexes persiste, car les femmes gagnent 92 cents pour chaque dollar gagné par les hommes au Nouveau‑Brunswick.

Les répercussions de la COVID-19 seront de longue durée. Nos marchés du travail en seront transformés, mais il nous appartient entièrement de décider comment cela va se passer. Souhaitons que l’aspect positif de cette situation soit un engagement renouvelé concernant l’adoption de changements nécessaires et permanents visant la protection de tous les travailleurs, pas seulement lorsque survient une catastrophe, mais en tout temps. Les travailleurs n’en méritent pas moins!

Daniel Légère

Président

Fédération des travailleurs et travailleuses du N.-B.