La situation actuelle de la COVID-19 au Nouveau-Brunswick, du moins à ce moment, semble assez stable. La population de la province semble bien suivre les consignes élaborées par le gouvernement.

Le travail de la santé publique est excellent. Le rôle que joue actuellement Dre Jennifer Russell, médecin-hygiéniste en chef, est louable. Elle brille non seulement par sa compétence, mais aussi par ses recommandations claires et précises. Finalement, nous avons une personne qui nous parle dans notre langue.

Ceci est notre droit fondamental dans cette province bilingue, surtout en temps de crise, comme l’est cette pandémie.

Un autre groupe s’illustre depuis le début de cette pandémie: tout le personnel du laboratoire Dr Alfred Bastarache du CHU Dumont. Depuis plusieurs semaines, ces personnes font des tests de dépistage du coronavirus de façon très efficace. Les chiffres sont incroyables; 9 heures et 5 minutes entre la réception du spécimen et les résultats ou 17 heures entre le prélèvement et les résultats.

Depuis le début, le centre n’a pas eu à fonctionner à son maximum, soit 1000 prélèvements par jour, puisque la demande actuelle est de 450 tests. La performance de ce laboratoire est remarquable surtout lorsque nous regardons son histoire. Certains se rappellent peut-être la guerre des laboratoires dans les années 1990, alors qu’on avait voulu enlever la microbiologie à l’hôpital Dumont. Non seulement a-t-il survécu, mais ce laboratoire est reconnu comme le centre de virologie de la province.

Pour relever le défi causé par le COVID-19, le gouvernement a décidé de former un groupe de travail sur la pandémie. La raison d’être de celui-ci est louable; moins de bureaucratie, donc plus rapide et une bonne expertise. Il est évident que la présence d’un infectiologue de la régie Horizon a sa place. Par contre, l’absence d’infectiologue du laboratoire Dr Alfred Bastarache, le centre de virologie de cette province, est totalement inacceptable. Ceci démontre un manque de respect envers ces spécialistes et malheureusement, prive la province d’une expertise de premier plan.

William La Plante

Médecin à la retraite

Moncton