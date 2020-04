Le 13 avril 2018, l’Acadie Nouvelle a publié, en page 6, une chronique de France Daigle: «Insupportable pays(age)».

J’ai lu avec beaucoup d’intérêt cet article qui déplorait l’affichage unilingue anglais le long de l’autoroute 15, entre Shédiac et Moncton. J’avais l’intention de faire suite aux propos de madame Daigle, mais le temps a passé. Comme il n’est jamais trop tard pour bien faire, je tiens encore à m’exprimer, car son témoignage est encore vrai.

En juillet 2019, j’ai parcouru la même autoroute 15 où rien du tout n’a changé dans l’affichage. Les affiches géantes présentent l’anglais au recto. Rien au verso. Heureusement, les propriétaires de ces affiches n’essaient pas de nous leurrer en affichant le français au verso. D’ailleurs, qui lit la langue affichée au verso? Les automobilistes et les passagers lisent les messages affichés sur leur droite. Ils ne lisent pas le français au verso. Afficher du français au verso d’un grand panneau, c’est de l’hypocrisie. Essayer de faire croire qu’il y a là du bilinguisme est une insulte aux francophones.

En 2020, avant la pandémie, je voyageais tous les jours en taxi entre Bathurst et Beresford. J’ai l’étrange manie de lire tout ce qui est affiché le long de la route… sur la droite. Je dois dire que la plupart des grands panneaux entre Bathurst et Beresford affichent le français au recto, et que le verso est presque toujours vide. Donc, pas d’insulte aux francophones.

Cependant, même dans la ville de Beresford où la population est de langue française à au moins 95%, il arrive aussi que je croise deux ou trois grandes affiches qui présentent l’anglais au recto et le français au verso. Les propriétaires de ces affiches ont certainement une raison d’agir ainsi, et ce n’est pas pour faire plaisir aux francophones. Ne se rendent-ils pas compte que leur manière d’afficher est une insulte à certains citoyens francophones?

Pourtant…

Merville Landry

Beresford