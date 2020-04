Après la Chine, où le confinement a duré pendant des semaines, certains pays d’Europe durement touchés par le Coronavirus – c’est le cas de la France avec 18 000 morts -, appliquent des mesures de confinement depuis le mois de mars afin de combattre l’épidémie. Cette décision s’appuie sur l’avis d’experts et d’organismes scientifiques tels que l’OMS, pour qui seule une application stricte du confinement peut éviter la propagation du virus. Faut-il rappeler que la France restera confinée jusqu’au 11 mai et qu’un déconfinement n’aura lieu à partir de cette date que de manière «progressive», selon l’expression vague du Président de la République lors de son allocution télévisée le 13 avril?

Or si, après un mois de confinement, la population française semble réagir assez bien à ce procédé inédit dans notre histoire récente, d’autres, plus téméraires, voient pourtant dans le confinement un interdit à défier. Pour eux, le fait de restreindre les droits et libertés apparaît davantage basé sur un climat anxiogène que sur de vrais motifs sanitaires et des preuves scientifiques réelles.

D’où la question: Le confinement, une nécessité ou plutôt une remise en cause de nos droits?

Deux thèses s’affrontent – l’une relevant de la psychologie sociale, l’autre de la théorie et de la communication de masse -, qui permettent d’esquisser une réponse à cette question. La première se rapporte à la «réactance», c’est-à-dire à ce que certains psychologues appellent la désobéissance ou le refus de l’autorité. La seconde a trait, quant à elle, au discours du «grand méchant monde» auquel l’État et les médias recourent pour contrer la résistance à la loi.

Qu’en est-il tout d’abord de la réactance? Théorisé en 1966 par deux psychologues américains, Jack et Sharon Brehm, ce phénomène se produit lorsqu’un individu se sent privé de sa liberté. Cela peut même provoquer un état de tension chez certains pouvant pousser jusqu’à la révolte.

D’autres études soulignent que la réactance remonterait même à l’enfance et se poursuivrait tout au long de l’adolescence, période où le jeune qui transit vers l’âge adulte aspire à des droits et conteste l’autorité parentale. Il n’y aurait même pas de limite, selon certains, à la tentation de braver les injonctions autoritaires.

La situation que nous vivons en France illustre bien ce phénomène de réactance. Certaines personnes jugent trop excessives les mesures de confinement prises par le gouvernement, estimant qu’elles constituent une perte de liberté. La réactance semble même s’accentuer avec le prolongement du confinement: en effet, plus celui-ci dure, plus il devient insupportable et plus nombreux sont les Français qui vont braver les interdits. Il est évident qu’en demandant aux personnes de rester chez elles, l’État leur impose une norme de comportement et limite donc, de ce fait, leur liberté (de mouvement).

Afin de faire respecter les règles de confinement, l’État français a mis en place des attestations pour autorisation de sortie, ainsi que des amendes assez sévères (surtout pour les récidivistes). Pourtant, la défiance devient très forte. Se sentant privés de leurs libertés, des individus n’hésitent plus à se comporter de manière contraire aux règles en vigueur et au sens commun. Certains continuent de se rassembler en masse; d’autres vont se promener au-delà du périmètre fixé; tandis que des familles entières ont pris le risque de partir en vacances dans leur résidence secondaire et même à l’extérieur du pays (notamment en Espagne). Sur près de 13 millions de contrôles effectués par les forces de l’ordre françaises en date du 16 avril, environ 800 000 étaient des amendes.

On peut toutefois se demander si l’envers de la réactance n’est pas une forme de soumission librement consentie, y compris chez des sujets qui se prétendent libres. En effet, l’adhésion au confinement n’est pas sans lien avec ce qu’un théoricien de la communication du nom de George Gerbner qualifie de syndrome du grand méchant monde.

En diffusant des actes et des images de violence, les médias auraient trop tendance, selon lui, à nous faire adhérer à des visions du monde anxiogènes. Relayant le message des gouvernants, ils exploitent ainsi la peur des télévores afin qu’ils restent confinés.

D’ailleurs, en France, il n’a échappé à personne que cette pandémie est le seul sujet abordé sur les chaînes d’informations depuis la fin du mois de février. Chaque soir, on nous annonce le nombre de décès et de nouveaux cas de Coronavirus.

Cette sorte «d’heuristique de disponibilité» qui consiste, pour le téléspectateur, dans le fait de se rapporter aux images médiatiques qui correspondent à sa perception du réel, agit comme un argument d’autorité à la faveur des pouvoirs en place.

D’ailleurs, la peur provoquée par les annonces du gouvernement concernant les mesures de confinement en a même conduit certains à des stocks excessifs et abusifs de produits alimentaires. Comme en Italie et en Espagne, un très grand nombre de Français se sont rués dans les files d’attente devant les supermarchés dans l’espoir de faire d’énormes provisions pendant plusieurs semaines.

La télévision s’est empressée de faire ressortir cet aspect comportemental qui, du point de vue psychosocial, révèle par ailleurs une forme d’égoïsme assez bouleversante.

Pour conclure, qui, des individus portés vers la réactance ou de ceux qui ont peur du méchant monde et se conforment à la raison d’État et aux médias («Restez chez vous!»), semble le plus réaliste?

Faut-il laisser libre cours à nos actions, faire ce que l’on veut sans se soucier de l’environnement dans lequel on vit? Ou doit-on, au contraire, accepter des restrictions, sachant qu’il y a toujours un risque de manipulation et d’atteinte à nos droits fondamentaux?

Je dirais qu’il faut savoir raison garder et reconnaître que notre difficulté en cette période de confinement vient de notre tendance à séparer sentiments et raison.

Comme le suggère la thèse du grand méchant monde, l’un ne va pas sans l’autre; les deux doivent être mises en synergie et faire écho entre eux. C’est ainsi qu’on devient plus libre en se libérant progressivement des illusions de liberté.

Dans le cas du confinement lié au Coronavirus, le fait de vouloir s’approprier ses sentiments et ses émotions doit être considéré comme le signe d’une vitalité démocratique. Inversement, admettre que nous sommes bien loin de tout connaître sur les dangers du virus («Se propage-t-il dans l’air?», «À quand un vaccin?») et ses conséquences devrait suffire à nous ramener à la raison et au bon sens. Ce que le philosophe Jean-Jacques Rousseau appelle dans ses Rêveries… l’authenticité revêt ici tout son sens: c’est-à-dire apprendre à se conduire comme un citoyen libre et responsable. Confiné, mais libre par la pensée; responsable, mais nullement aveugle face aux étourderies et à une gestion parfois chaotique de la crise.

Le confinement fait peur et il effraie peut-être autant que le virus lui-même. Mais il invite surtout à réfléchir, ce qui n’est pas si mal.

Tout compte fait, la question du confinement n’est pas seulement une question relevant de la psychologie sociale et de la communication. C’est aussi une question fondamentalement philosophique.

Étienne Haché

Professeur de philosophie

France