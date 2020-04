Nous avons été chanceux jusqu’à maintenant

L’éditorialiste de l’Acadie Nouvelle n’y est pas allé de mainmorte à l’endroit de notre premier ministre, Blaine Higgs dans son texte du 18 avril concernant la prise de position initiale de ce dernier au sujet des salaires dans les foyers de soins au NB.

François Gravel fait d’abord une solide remontrance à M. Higgs qui avait tout d’abord refusé les fonds offerts par le gouvernement fédéral «pour augmenter temporairement le salaire des employés des foyers de soins».

Heureusement, le premier ministre de la province a changé son fusil d’épaule; il a «effectué une spectaculaire volte-face» d’écrire l’éditorialiste. Et le journaliste ne se gêne pas pour affirmer que les foyers de soins ont été négligés par les divers gouvernements au cours des années. Il ajoute ce qui suit au sujet des foyers de soins. Les salaires sont peu attirants, le travail est difficile et n’est pas très valorisé par le gouvernement.

J’ai moi-même visité des résidents dans des foyers de soins de la province au cours des dix dernières années. J’ai pu constater la lourdeur du travail des préposés aux soins, et ce, tant sur le plan physique que psychologique. J’ai aussi écouté leurs doléances en ce qui a trait aux conditions de travail et aux salaires minables pour des tâches aussi importantes. Je ne pourrais pas accomplir les tâches de préposé aux soins, et pourtant j’ai déjà été travailleur social durant une bonne partie de ma vie. C’est trop exigeant!

Nous avons été chanceux dans nos foyers de soins au NB jusqu’à maintenant. Pas de crise ou d’épidémie de coronavirus ou de COVID-19 comme au Québec ou dans d’autres provinces.

Enfin, je souhaite que notre premier ministre, Blaine Higgs fasse preuve de gros bon sens en acceptant l’offre du gouvernement fédéral, ce qui lui permettrait d’accorder de meilleurs salaires aux employés des foyers de soins.

Marcel Arseneau

Moncton