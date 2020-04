La COVID-19 nous oblige à réfléchir

Croyez-vous avoir vu, dans vos vies, autant de besoins à exprimer des sincères remerciements envers tous les nombreux bienfaiteurs et les bienfaitrices de la société depuis ces derniers temps?

Souvent, aux repas, n’a-t-on pas plus une pensée spéciale envers le personnel agricole du Canada et celui du monde entier, sans qui, nos assiettes et nos corps seraient bien vides et causeraient un plus grand nombre de victimes que cette maudite COVID-19?

Évidemment, on n’oublie pas non plus, les conducteurs de camions qui font de très longues heures de travail pour transporter la nourriture à travers le pays.

On pense aussi à tout le vaillant personnel qui œuvre dans les magasins d’alimentation, dans les pharmacies, dans les garages ou même ailleurs.

N’éprouvons-nous pas aussi un énorme besoin d’exprimer toute notre reconnaissance envers tout le personnel offrant un service médical, non pas seulement huit heures par jour, mais bien trois fois huit heures par jour?

Que dire de toutes les personnes qui les appuient sans céder, que ce soit le personnel de soutien, les préposés au nettoyage, aux services du repas, au laboratoire, au personnel administratif? Il en est de même dans les foyers pour les personnes âgées avec tous les bénévoles qui préparent et servent des repas aux personnes qui ne réussissent pas à se nourrir adéquatement.

À l’ensemble du personnel des médias écrits ou autres, nous ne serions pas aussi renseignés et aussi prudents face aux dangers qui nous menacent de mort.

Merci au personnel politique, l’a-t-on vu aussi vaillant et généreux?

Merci également aux personnes qui inventent, fabriquent et fournissent des produits essentiels pour la protection de la société. Remercions les scientifiques qui concentrent leurs efforts pour découvrir une façon de détruire ce virus et de nous protéger.

Enfin, plus que jamais, surtout depuis la fermeture des écoles, les parents, comme bien d’autres, sont sans doute plus enclins à reconnaître la valeur et la contribution du personnel enseignant de même que l’ensemble du personnel scolaire!

Après tout, la COVID-19 nous offre et nous invite à exprimer nos reconnaissances!

Alcide F. LeBlanc

Moncton