Notre travail est essentiel

Je travaille dans le secteur de la prestation de soins depuis cinq ans parce que j’ai toujours eu un bon rapport avec les personnes âgées et aujourd’hui, je fais partie du personnel d’un foyer de soins spéciaux de niveau 2.

Pour poursuivre cette carrière, il faut des personnes qui veillent d’abord et avant tout au bien-être des autres. Notre faible salaire a d’importantes répercussions sur notre vie: entre autres, nous vivons d’une paye à l’autre et nous devons faire des quarts de travail supplémentaires en raison d’un manque de personnel.

La rétention des employées est un gros problème et l’épuisement professionnel est très fréquent parce qu’on nous confie des tâches supplémentaires. Tous les jours, nous devons prendre les signes vitaux des bénéficiaires, prendre soin des diabétiques, délivrer les médicaments (trois fois par jour) et communiquer avec les gens du programme extramural, les médecins et les familles.

Nous servons aussi les repas; nous nettoyons la salle à manger et les salles de bains; nous allons chercher le courrier; nous faisons des appels et du travail de bureau; nous répondons aux appels à l’aide; nous apportons aux personnes résidant dans notre foyer des serviettes propres, des articles de toilette et des collations; au besoin, nous nettoyons ce qui est souillé et prenons soin de plusieurs personnes atteintes de démence.

Nous continuons à faire ce travail parce que nous aimons nos résidents et résidentes; nous les considérons comme des membres de notre famille. Nous veillons à garder leur milieu propre, sûr et, espérons-le, le plus agréable que possible.

Nous sommes tristes chaque fois que nous perdons une personne, mais nous n’avons pas le temps de faire notre deuil. Notre travail est stressant et très exigeant sur le plan émotif et notre horaire est chargé. Chaque quart de travail, nous passons 12 heures sur nos pieds.

L’éclosion de la COVID-19 menace maintenant notre propre sécurité chaque fois que nous venons travailler.

Notre travail est essentiel… alors, n’est-il pas temps que notre salaire reflète cette réalité?

Erica Flynn

Préposée aux services de soutien

Memramcook