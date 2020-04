Les sondages nous offrent une belle image

Le tout récent sondage visant à connaître le degré de satisfaction des néo-brunswickois par rapport aux personnes qui luttent vaillamment contre la COVID-19 est très encourageant et stimulant.

Quiconque occupe un poste politique ou médical obtient un score de 85% ou plus ce qui atteste que nous sommes très satisfaits du boulot accompli tant par la classe politique du pays et que celle du Nouveau-Brunswick de même que celle de l’équipe médicale.

Si toutes ces femmes et tous ces hommes ont récolté et mérité un si haut degré d’estime populaire, je crois qu’on devrait aussi accorder à toute la population au moins un score équivalent car elle a fidèlement observé et respecté les consignes imposées ce qui est évidement contraire de l’autre côté de nos frontières.

Aux États-Unis, par ce qu’on a vu sur les médias, on ne pas dire que leurs citoyens ont manifesté autant d’engagement. On dirait que certaines personnes s’en foutent royalement. Après tout, on dirait qu’on ne veut pas se faire dépasser par les autres pays!

Quant au président, il est devenu une nuisance publique. D’ailleurs, plus le temps avance, plus les Américains et même la population mondiale le ridiculisent et le voient comme un véritable bouffon et un dirigeant politique incompétent.

Consolons-nous: depuis la semaine dernière, il est devenu médecin! J’ai pitié pour lui, pour le peuple américain et la planète. Ce serait le temps de le destituer.

Lui qui s’est toujours vanté que son pays était le plus riche de l’histoire et de la planète, comment expliquer la présence de milliers de gens affamés courant les rues pour obtenir de la nourriture? Oui, c’est un pays riche, mais la richesse est très mal répartie comme un peu partout sur la Terre…

Alcide F. LeBlanc

Moncton