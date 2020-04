Il n’y a pas de mots pour exprimer l’horreur que les membres de la communauté de Portapique et de toutes les communautés avoisinantes ont vécue, en direct, en Nouvelle-Écosse, les 18 et 19 avril dernier. La pire boucherie humaine que le Canada a jamais connue dans ses 153 années d’existence. Une rage de tuer insensée, d’une monstruosité inhumaine, incompréhensible!

Nous sommes sous le choc, incrédules, en colère, effondrés. Nos cœurs saignent pour ces gens assassinés froidement, leur vie détruite, leurs rêves en miette, leurs familles brisées à jamais. Leurs enfants, leurs parents, leurs amis et toutes les communautés, tissées serrées, auxquels ils ont été arrachés à jamais. Privés pour toujours de l’amour et de l’amitié qu’ils donnaient et qu’ils recevaient; privés de la lumière du jour, de l’éclat des étoiles et des couchers de soleil.

Nos cœurs, nos pensées et nos prières vont vers ces personnes, ces communautés et tous les gens de la Nouvelle-Écosse, nos voisins, nos amis et pour certaines, leurs familles.

Nous pleurons avec eux, nous sommes eux, ils sont nous. Cela aurait aussi bien pu se produire ici, chez nous, dans nos petits villages ruraux du Nouveau-Brunswick. Nous faisons tous partie de cette chaîne humaine. Nous sommes tous tombés à genoux par ces crimes horribles, foudroyés au centre de nos êtres de qui nous sommes.

Le temps viendra d’essayer de faire du sens sur comment ce cauchemar-réalité a pu se produire et surtout pourquoi? Peut-être qu’on n’aura jamais de réponse satisfaisante, peut-être qu’il faudra continuer à vivre avec cette question insensée, qui nous consumera à petit feu. Car comment apprendre à accepter qu’il y a des anomalies dans l’humain, qu’un monstre a été créé?

Mais aujourd’hui, c’est le temps de pleurer avec les Néo-Écossais et Néo-Écossaises, de partager leur peine, de tenter par la solidarité de montrer le meilleur de l’humain après avoir vécu l’horreur, de leur dire nous sommes là pour vous.

Nous sommes Portapique.

Lucie LeBouthillier

Bas-Caraquet