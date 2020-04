La santé publique menacée par la pseudoscience

La pandémie de la COVID-19 a essentiellement paralysé la planète entière. Nous vivons le pouvoir d’une maladie virulente et mortelle, telle la grippe espagnole de 1918 qui a coûté la vie de 20 à 40 millions d’individus, un chiffre difficile à préciser étant donné les limites de partage d’information de l’époque.

Nous témoignons dans certains pays, comme les États-Unis, l’Italie et l’Espagne, les conséquences de prise en charge inefficace et tardive d’une telle pandémie avec un taux de mortalité démesuré de leurs citoyens, particulièrement les vieillards dans les foyers des soins. En contrepartie, grâce au leadership avant-gardiste de notre province, nous avons une faible incidence du virus et à ce jour aucun décès.

Un article paru dans l’Acadie Nouvelle du 17 avril, intitulé Une poignée de manifestants contre le confinement à Moncton, nous fait part des pensées incohérentes de certains face à ce fléau. Quelques individus, au centre-ville de Moncton, protestent contre le confinement social, soulevant la possibilité d’un complot et d’une atteinte à la liberté des individus.

Une des protestataires souligne qu’elle travaille dans un foyer de soins. Elle affirme que l’influenza est plus mortelle que la COVID-19 et que le gouvernement ne nous impose pas le confinement malgré ceci.

Elle ne semble pas réaliser l’incongruence de cet argument: nous avons accès à un vaccin et à un traitement contre l’influenza, nous n’en sommes pas là avec la COVID-19 d’où la nécessité de l’éloignement physique.

Elle ajoute que le gouvernement essaie d’introduire par les vaccins des nanoparticules dans le corps des citoyens afin de les contrôler.

Nous vivons dans un pays démocratique ce qui nous donne le droit d’exprimer nos opinions librement. Toutefois, si nous acceptons les privilèges que nous accorde ce pays, nous avons aussi une responsabilité collective envers nos concitoyens. Afin d’être conséquents dans leurs propos, est-ce que ceux qui nient l’existence de la virulence de la COVID-19 et les rigueurs de la pensée scientifique vont renoncer à l’accès aux soins de santé s’ils contractent la maladie?

Nous sommes un groupe de médecins de famille et de médecins spécialistes néo-brunswickois oeuvrant dans les cliniques communautaires, en intrahospitalier et en foyers de soins.

Nous sommes d’avis que cet article soulève un débat de santé publique plus élargi: est-ce que les employés d’institutions de la santé qui travaillent auprès de population vulnérable ont le droit de refuser les consignes mises en place afin de protéger les résidents de ces institutions?

Est-ce qu’un membre du personnel soignant, particulièrement en foyer, ne devrait pas être sévèrement sanctionné s’il ne suit pas les restrictions établies par nos autorités au sujet de la distanciation physique?

Selon nous, ces propos troublants et dangereux de la part de certains doivent être adressés de façon plus systématique par les dirigeants des foyers de soins et de la santé publique.

Dr Linda LeBlanc

Dr Sophie Camiré

Dr Sophie LeBlanc

Dr Nathalie Mclaughlin

Dr Martine Thériault

Dr Karen Desrosiers

Dr Mylène Després

Dr Rachelle Haché

Dr Mélanie Boucher

Dr Michelle LeBlanc

Dr Carole Williams

Dr Nathalie LeBreton

Dr Caroline Simard

Dr Anne LeBouthillier

Dr Patrick Marcotte

Dr Monique Hébert

Dr Jocelyn Cormier

Dr Jean-René Brideau

Dr France Lepage

Dr Ludivine Witkowsky

Dr Anne-Renée Lagacé

Dr Sylvie Daigle

Dr Nathalie Grant

Dr Sarah Charlebois

Dr Manon Belliveau

Dr Andrée Lirette

Dr Cynthia Savoy

Dr Renelle Chiasson

Dr Emmanuelle Cyr

Dr Karine Spence

Dr Renelle Gautreau

Dr Shayna Basque

Dr Pierrette Daigle

Dr Francesca Duguay Lavigne

Dr Natalie Hogan

Dr Nancy Saulnier

Dr Roxane Pelletier

Dr Sylvie Ouellette

Dr Jocelyne Hébert

Dr Janice Cormier

Dr Paul Dubois

Dr Maude Landry

Dr Marie-Josée Allard

Dr Ghislain Lavoie

Dr Josée Bernatchez

Dr Stéphanie Melanson

Dr Karine Bouffard

Dr Marc-André Doucet

Dr Mélanie Desjardins Godbout

Dr Rina Lee

Dr Julien Saad

Dr Danica LeBlanc

Dr Marie-Josée Poitras

Dr Frederic Roy

Dr Jamila Amor-Nait Ajjou

Dr Michèle Michaud

Dr Marc-Etienne Parent

Dr Rémi LeBlanc

Dr Marie-Claude Dion

Dr Noémie Gionet-Landry

Dr Julie Power

Dr Fanny Gueniche

Dr Lise Babin

Dr Yolande Martin

Dr Marilyn Gallant

Dr Julie Moffitt

Dr Julie-Eve Arseneault

Dr Ali Benjelloun

Dr Monia Hamouda Ghedira

Dr Anik LeBlanc

Dr Geneviève Labrie Martin

Dr Mohammed Harb

Dr Raymonde DeGrâce

Dr Anik Savoie

Dr Marie-Soleil Lamarre

Dr Julie Castonguay